Superhelden-Action und drei Meisterwerke: Alle neuen Filme und Serien bei Amazon im März

Amazon Prime stellt sein Monatsprogramm für den März 2021 vor. Uns erwarten viele neue Filme und Serien, darunter das Superhelden-Highlight Invincible.

Der März kündigt sich mit vielen neuen Filmen und Serien bei Amazon Prime an. In den kommenden Wochen fährt der Streaming-Dienst ein ordentliches Angebot auf, das Originalinhalten wie lizenzierten Titel umfasst. Wir stellen euch die Highlights vor. Weiter unten im Artikel findet ihr eine Übersicht mit allen Neuzugängen.

Neu auf Amazon: Eddie Murphy kehrt als Prinz aus Zamunda zurück

Die 1988 erschienen Komödie Der Prinz aus Zamunda gehört zu den größten Kultfilmen in Eddie Murphys Filmographie. Nun kehrt der Schauspieler in der langersehnten Fortsetzung zurück. Ursprünglich sollte diese im Kino starten. Aufgrund der Corona-Pandemie feiert Der Prinz aus Zamunda 2 auf Amazon Prime seine Premiere.

Der Prinz aus Zamunda 2 - Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Amazon: Superhelden-Action mit Invincible und Fantastic Four

Hinter der Superheldenserie Invincible stecken gleich zwei The Walking Dead-Gesichter. Produziert wurde das Projekt von Robert Kirkman, der ebenfalls die Vorlage geschrieben hat. Glenn-Darsteller Steven Yeun spricht die Hauptrolle. Darüber hinaus zeigt Amazon Prime im März auch alle drei Fantastic Four-Kinofilme.

Neu auf Amazon: Drei Meisterwerke der Filmgeschichte

Neue Film bei Amazon Prime im März 2021

Neue Serien bei Amazon Prime im März 2021

Invincible, Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 26.03.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 26.03. Making Their Mark, Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 12.03.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 12.03. La Templanza, Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 26.03.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 26.03. The Magicians, Staffel 5

exklusiv verfügbar ab 26.03.

exklusiv verfügbar ab 26.03. Hoodie, Staffel 1

verfügbar ab 11.03.

Mindestens drei Meisterwerke lassen sich im Monatsprogramm von Amazon Prime ausfindig machen. Zuerst wäre da Ang Lees zärtlicher Brokeback Mountain, dazu gesellt sich der nicht weniger berührende Stand by Me, ganz zu schweigen von Being John Malkovich. Martin Scorseses Hugo Cabret könnte man eigentlich auch noch dazuzählen.

Das sind alle bisher bekannten Titeln. Für gewöhnlich nimmt Netflix im Verlauf des Monats noch weitere Filme und Serien ins Streaming-Angebot, die zuvor nicht angekündigt wurden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was werdet ihr euch im März auf Amazon Prime anschauen?