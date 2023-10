Die besten Horror-Filme und -Serien für Halloween gibt es bei Paramount+: Vom Grusel-Meisterwerk bis zum neuesten Schocker [Anzeige]

Wenn ihr auf der Suche nach dem perfekten Horrorfilm oder Gruselsserie für Halloween seid, solltet ihr unbedingt einen Blick ins Streaming-Angebot von Paramount+ werfen. Hier erwarten euch Klassiker, Geheimtipps und Neuerscheinungen.

Es gibt keine bessere Zeit für Horrorfilme, Gruselserien und Gänsehautklassiker als den Oktober. 31 Tage voller Spuk und Schauder: Filmfans nehmen sich den Monat jedes Jahr zum Anlass, um das Horror-Genre in seiner ganzen Pracht zu zelebrieren. Auch bei Paramount+ steht im Oktober alles im Zeichen von schaurigen Geschichten, die noch lange für Albträume sorgen werden.

Im Rahmen der Schocker-Wochen bei Paramount+ könnt ihr viele Film- und Serien-Highlights aus der Horror-Ecke entdecken. Angefangen bei Neuerscheinungen wie Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines bis hin zum völlig abgedrehten Trash-Feuerwerk Winnie the Pooh: Blood and Honey: Sogar der neueste Scream-Film ist dabei!

Von Scream 6 bis zum Geheimtipp Die ewige Tochter: Aktuelle Horror-Highlights bei Paramount+

Bei Paramount+ lassen sich aktuell einige der größten Horrorfilme der vergangenen Jahre finden, allen voran Scream 6 mit Wednesday-Star Jenna Ortega in der Hauptrolle. Dazu gesellt sich der Horror-Hype Smile – Siehst Du es auch?, der bald eine Fortsetzung erhält, sowie die unfassbar spannende Endzeitvision A Quiet Place.

Hier könnt ihr den Trailer zu Scream 6 schauen:

Scream 6 - Trailer (Deutsch) HD

Nicht nur Mainstream-Hits sind vertreten. Wenn wir ein bisschen tiefer im Archiv stöbern, kommen Horror-Perlen wie der Jennifer Lawrence-Albtraum mother! und der entfesselte Nicolas Cage-Wahnsinn Mandy zum Vorschein. Noch relativ neu ist Die ewige Tochter mit Tilda Swinton. Der Gothic-Mystery-Horror ist ein echter Geheimtipp!

Binge-Marathon zu Halloween: 3 Serien, die euch einen Schauer über den Rücken jagen

Wenn ihr lieber Serien schaut, werdet ihr bei Paramount+ ebenfalls fündig. Besonders empfehlenswert sind die zwei Staffeln der Sci-Fi-Horror-Serie From, die in eine Stadt entführt, aus der es kein Entkommen gibt. Eben existierte ein amerikanisches Idyll, jetzt bricht das pure Grauen los und ein unerbittlicher Überlebenskampf beginnt.

Hier könnt ihr den Trailer zu From schauen:

From - S01 Trailer (Deutsch) HD

Genauso packend kommt die südkoreanische, preisgekrönte Horror-Thriller-Serie Bargain daher, in der es ein junger Mann in einem eingestürzten Hotel mit ruchlosen Organhändlern zu tun bekommt. Zudem sei euch eine deutsche Produktion ans Herz gelegt: Der unheimliche Mystery-Krimi Kohlrabenschwarz, nach dem gleichnamigen Audible-Hörbuchbestseller, angeführt von Michael Kessler

Vom Kettensägen-Massaker bis zur Zombie-Apokalypse: Die großen Meisterwerke des Horrorfilms

Kein Halloween ohne Halloween – oder einen anderen Klassiker, den das Horrorkino im Lauf der Filmgeschichte hervorgebracht hat. Bei Paramount+ schlummert der zutiefst verstörende Blutgericht in Texas und der Blueprint aller modernen Zombie-Filme, Dawn of the Dead, von dem sich sogar The Walking Dead hat inspirieren lassen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dawn of the Dead schauen:

Zombie - Dawn of the Dead - Trailer 4K (Deutsch) HD

Puppen-Horror mit Chucky, Fantasy-Horror mit Hellraiser und Psycho-Horror mit Misery: Erlebt die Geburt von Rosemaries Baby und die grausamen Taten von Slasher-Ikone Jason Voorhees in der Freitag der 13.-Reihe. Mit Tanz der Teufel 2 befindet sich sogar eine der besten Horror-Fortsetzungen überhaupt bei Paramount+.

Taucht ein in die geheimnisvolle wie beunruhigende Horrorwelten von Regie-Meister David Lynch

Eine letzte besondere Empfehlung für Filmfans, die sich gerne in Albträumen verlieren: Bei Paramount+ könnt ihr in die rätselhaften Horrorvisionen von David Lynch eintauchen. Das gesamte Twin Peaks-Epos (Twin Peaks, Twin Peaks: Fire Walk With Me und Twin Peaks: The Return) steht als Stream zur Verfügung, ganz zu schweigen von Der Elefantenmensch, Inland Empire und dem Meisterwerk Mulholland Drive.

Wenn ihr einen der Filme oder eine der Serien bei Paramount+ schauen wollt, könnt ihr entweder direkt ein Monatsabo abschließen oder zuerst den 7-Tages-Testzeitraum nutzen, um euch von der Auswahl an Horrorfilmen und -serien zu überzeugen.

*Bei diesem Link zum Angebot von Paramount+ handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.