2 absolute Meisterwerke heute im TV: Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese waren nie besser

Die langjährige Zusammenarbeit von Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese ist eine der fruchtbarsten Hollywoods. Im TV laufen heute zwei Filme am Stück, in denen beide auf ihrem Höhepunkt agieren.

Insgesamt sechs Filme drehten die beiden Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese bisher zusammen. Allesamt haben sie ihren Platz in der Filmgeschichte redlich verdient, auch wenn der Regisseur ein gemeinsames Thriller-Meisterwerk im Nachhinein bereut.

Zwei ihrer Kollaborationen stechen jedoch noch mal besonders hervor. Dabei handelt es sich um Departed - Unter Feinden und The Wolf of Wall Street, die beide heute Abend direkt hintereinander im TV laufen. Von allen Spielfilmen Scorseses wurde lediglich GoodFellas besser von der Moviepilot-Community bewertet.

TV-Tipp zur Primetime: Für Departed gewann Martin Scorsese endlich einen Oscar, obwohl es "nur" ein Remake ist

Ganze fünfmal wurde Scorsese bei den Oscars erfolglos als bester Regisseur nominiert, bevor er ihn 2007 schließlich für Departed gewann. Dass es sich bei dem Film ausgerechnet um ein Remake des chinesischen Gangster-Thrillers Infernal Affairs - Die achte Hölle handelt, mutet ein wenig kurios an.

Dabei steht Scorseses Neuverfilmung dem starken Original in nichts nach. Der gewaltsame Nervenkrieg zwischen Undercover-Cop Billy Costigan (DiCaprio) und dem insgeheim für Mafia-Boss Frank Costello (Jack Nicholson) spitzelnden Polizisten Colin Sullivan (Matt Damon) ist so fesselnd wie temporeich inszeniert.

In Departed werden die Grenzen zwischen Gut und Böse ständig neu verschoben. Scorsese genießt dieses Verwirrspiel sichtlich und lässt seinen Film mit überraschenden Wendungen immer wieder neue Haken schlagen. Das Ergebnis ist schlicht und ergreifend herausragendes Spannungskino mit Szenen, die sich für immer ins Gedächtnis brennen.

The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio ist ein 3-Stunden-Rausch ohne Atempause

Sieben Jahre nach Departed legte Scorsese mit The Wolf of Wall Street seinen bisher erfolgreichsten Film vor. Fraglos ein weiteres Meisterwerk, das allerdings völlig anders geartet ist als besagter Cop-Thriller. Hier zieht die Regielegende das Tempo noch einmal gehörig an und setzt vor allem auf absurden Humor.

Der Film erzählt die skandalöse wahre Geschichte des Börsenmaklers Jordan Belfort (DiCaprio), der es durch seine krummen Geschäfte an der Wall Street zu immensem Reichtum bringt, bald aber das FBI im Nacken sitzen hat. Dass Belfort zudem ein exzessives Leben voller Partys und Drogen führt, macht seine Situation nicht gerade einfacher.

Hauptdarsteller DiCaprio fegt wie eine Naturgewalt durch den Film und liefert mit seiner völlig entfesselten Performance die wohl beste Leistung seiner Karriere ab. Belforts hedonistischer Lebensstil schreckt ab und fasziniert zugleich, was Scorsese mittels schnell geschnittenem Bilderrausch veranschaulicht. Drei unfassbar unterhaltsame Stunden vergehen so wie im Flug.

6 Stunden Meisterwerk-Marathon: Wann laufen Departed und The Wolf of Wall Street im TV?

Los geht es heute Abend am 12. November um 20.15 Uhr auf kabel eins mit Departed - Unter Feinden. Direkt im Anschluss um 23.15 Uhr strahlt der Sender The Wolf of Wall Street aus. Letzterer Film wird zudem am 20. November um 02.05 Uhr wiederholt.

Aktuell könnt ihr The Wolf of Wall Street in der Streaming-Flatrate von WOW und Joyn sehen. Departed gibt es hingegen derzeit nur als Kauf- und Leihoption bei diversen Streaming-Anbietern.