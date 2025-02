2 epische Marvel-Serien könnt ihr jetzt erstmals komplett ohne Disney+ schauen: Eine hat das MCU für immer verändert

Gute Neuigkeiten für Marvel-Fans: Ab sofort könnt ihr euch zwei Staffeln von zwei äußerst unterhaltsamen Serien aus dem Marvel Cinematic Universe als Steelbooks für eure Heimkinosammlung sichern.

Lange Zeit wirkte es so, als würden die neuen Marvel-Serien, die für Disney+ produziert werden, nie in physischer Form erscheinen. Inzwischen ist jedoch klar: Nach und nach werden diese auf 4K UHD und Blu-ray veröffentlicht. Nun sind die nächsten Titel im Heimkino eingetroffen: Hawkeye und die 2. Staffel von Loki.

Seit dem 31. Januar 2025 könnt ihr euch die Staffeln in schicken Steelbook-Editionen sichern. Wir verschaffen euch einen Überblick, was euch erwartet und warum die Serien einen Blick wert sind. Gerade Loki spielte durch seine Multiverse-Verstrickungen eine entscheidende Rolle im Marvel Cinematic Universe der vergangenen Jahre.

Loki Staffel 2 im Steelbook: Alle Infos zur Heimkino-Version der multiversalen MCU-Fortsetzung

In der 1. Staffel von Loki wurde das Konzept des Multiversums erstmals im MCU etabliert. Sprich: Fortan existierten viele verschiedene Dimensionen, die uns Crossover-Events wie Spider-Man: No Way Home und Deadpool & Wolverine bescherten. Loki legt sich mit der Time Variance Authority (TVA) an, die sämtliche Timelines überwacht.

In der 2. Staffel spitzen sich die Ereignisse zu, denn nicht nur die TVA wird als Institution auf den Kopf gestellt. Auch der fiese Multiversums-Schurke Kang meldet sich zu Wort und wird zu einer der größten MCU-Gefahren überhaupt. Ausgerechnet Loki, der Gott des Schabernacks, muss dem mächtigen Weltenzerstörer Einhalt gebieten.

Die Steelbook-Veröffentlichung der 2. Staffel von Loki beinhaltet zwei 4K-UHD-Discs und zwei Blu-ray-Discs, die neben den sechs Episoden mit diversem Bonusmaterial aufwarten. Dazu gehört auch die Behind-the-Scenes-Doku Gemeinsam unbesiegbar: Das Making-Of von Loki Staffel 2, die sich ebenfalls im Katalog von Disney+ versteckt.

Dazu kommen weitere Features wie gelöschte Szenen, Pannen vom Dreh sowie ein Blick in Lokis MCU-Vergangenheit. Seit Phase 1 ist der unberechenbare Antiheld ein fester Bestandteil des Franchise. Nun beschäftigen sich u.a. Schauspieler Tom Hiddleston und Marvel-Chef Kevin Feige mit der Entwicklung der Figur.

Hawkeye im Heimkino: Die Steelbook-Version lockt mit 13 gelöschten Szenen aus der Marvel-Serie

Wenn ihr auf der Suche nach einer weniger komplexen Marvel-Serie seid, dürfte euch Hawkeye sehr glücklich machen. Allzu viel MCU-Vorwissen ist nicht notwendig, um die Geschichte zu verstehen. Das Abenteuer im verschneiten New York funktioniert wunderbar als alleinstehendes Marvel-Abenteuer im Weihnachtssetting.

Clint Barton aka Hawkeye erlebt in einer Art Countdown zum Fest sein persönliches Stirb langsam – und er ist nicht allein: Die größte Bereicherung von Hawkeye im MCU-Kontext ist die Einführung der jungen Bogenschützin Kate Bishop, großartig gespielt von Hailee Steinfeld, die das Leben des Titelhelden gleich mehrmals ins Chaos stürzt.

Genauso wie bei Loki wurden die sechs Episoden von Hawkeye auf je zwei 4K-UHD- und zwei Blu-ray-Discs gepackt – inklusive Bonusmaterial. 13 (!) gelöschte Szenen erwarten euch neben Outtakes und einem Feature zum Cast. Auch hier gibt es eine Behind-the-Scenes-Doku: Gemeinsam unbesiegbar: Das Making-of von Hawkeye.

Technische Daten zu den 4K-Versionen von Loki und Hawkeye:

Video: 2160p High Definition / 2,20:1 / 16:9 bei Loki, 2160p High Definition / 2,39:1 / 16:9 bei Hawkeye

2160p High Definition / 2,20:1 / 16:9 bei Loki, 2160p High Definition / 2,39:1 / 16:9 bei Hawkeye Sprachen: Dolby Atmos 7.1.4: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch

Dolby Atmos 7.1.4: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Französisch, Japanisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch

Technische Daten zur Blu-ray-Version von Loki und Hawkeye:

Video: 1080p High Definition / 2,20:1 / 16:9 bei Loki, 1080p High Definition / 2,39:1 / 16:9 bei Hawkeye

1080p High Definition / 2,20:1 / 16:9 bei Loki, 1080p High Definition / 2,39:1 / 16:9 bei Hawkeye Sprachen: DTS-HD MA 5.1: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch

DTS-HD MA 5.1: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Französisch, Japanisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch

Wie die Geschichte von Loki und Hawkeye im MCU weitergeht, ist unklar. Offiziell wurde bisher weder eine 3. Staffel von Loki noch eine 2. Staffel von Hawkeye bestellt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass wir die beliebten Figuren in weiteren MCU-Projekten sehen werden. Nicht zuletzt befinden sich zwei neue Avengers-Filme in Planung.

