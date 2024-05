2 Jahre vor neuem Herr der Ringe-Film könnt ihr jetzt schon die 40-Minuten-Version schauen

Letzte Woche wurde ein neuer Herr der Ringe-Film über Gollum von Andy Serkis angekündigt. Seit 2009 existiert bereits ein Fan-Film mit demselben Titel. Auf YouTube ist er jetzt wieder verfügbar.

Mit Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist das Fantasy-Universum von J.R.R. Tolkien zuletzt in Serienform bei Amazon Prime zurückgekehrt. Neben dem kommenden Animationsfilm The War of the Rohirrim wurde letzte Woche ein neuer Herr der Ringe-Spielfilm angekündigt, der sich um die durchtriebene Kreatur Gollum dreht. Hinter der Kamera wird Andy Serkis Regie bei dem Projekt führen.

2009 ist bereits ein knapp 40-minütiger Fan-Film mit dem Titel erschienen. Nachdem dieser kurzzeitig gesperrt wurde, könnt ihr ihn jetzt wieder schauen.

Herr der Ringe-Kurzfilm über Gollum wieder auf YouTube verfügbar

Nach der Ankündigung des neuen Herr der Ringe-Films war der Fan-Film von 2009 vorübergehend nicht mehr auf YouTube verfügbar. Es sah so aus, als hätte Warner Bros. das Video sperren lassen. Laut Variety ist er jetzt wieder freigegeben worden. Hier könnt ihr euch The Hunt for Gollum direkt anschauen:

Mittlerweile startet der Kurzfilm mit einem Hinweis, dass das Projekt nur für private Zwecke geschaffen wurde und in keiner Weise mit dem Tolkien-Vermächtnis in Verbindung stehen würde. Ob und inwiefern Hunt for Gollum von 2009 den neuen Serkis-Spielfilm inspiriert, ist nicht bekannt.

Der Kurzfilm passt in die Timeline von Der Herr der Ringe: Die Gefährten und dreht sich um Gandalf, der Aragorn losschickt, um Gollum zu suchen. Der Zauberer befürchtet, dass der Bösewicht wichtige Informationen über den Ring an Sauron weitergeben könnte.

Wann startet The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum im TV?

Der Kinostart für den neuen Herr der Ringe-Film wurde für 2026 angekündigt. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Gerade wird noch das Drehbuch geschrieben. Neben Andy Serkis auf dem Regiestuhl ist Peter Jackson als Produzent an Bord.

