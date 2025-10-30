26 Stunden geballte Fantasy-Unterhaltung neu im Stream: Diese Filmreihe ging in die Geschichte ein

Ab sofort könnt ihr die größte Fantasy-Reihe aller Zeiten bei einem Streamingdienst erleben. Euch erwarten alle 8 Filme der Hauptreihe, 2 Spin-offs und ein zauberhaftes Special.

Die Tage werden kürzer, die Blätter fallen von den Bäumen und Winterjacken sowie Kuschelsocken klopfen bereits an die Kleiderschranktür unter der Treppe. Das kann nur eines bedeuten: Es ist wieder Harry Potter-Saison. Pünktlich nach Halloween und zur nahenden Weihnachtszeit kommen die Filme der beliebten Fantasy-Reihe zurück in die Programme zahlreicher Streaming-Dienste.

Sky und WOW haben sich dafür etwas ganz Besonderes überlegt, denn bei dem Sender gibt's sogar einen eigenen Harry Potter-Channel. Elf Filme aus der zauberhaften Welt von Hogwarts erwarten euch dort – nur ein Teil der Reihe fehlt.

Die Harry Potter-Reihe bei Sky und WOW: 11 Filme neu im Streaming-Abo

Die Harry Potter-Reihe bedarf wahrscheinlich keiner Vorstellung mehr. Nach den Bestseller-Romanen von J.K. Rowling haben die acht Filme der Hauptreihe sowie die darauffolgenden Spin-offs seit 2001 das Franchise zur größten und erfolgreichsten Fantasy-Reihe aller Zeiten gemacht. Wenn ihr Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) mal wieder bei ihrem Kampf gegen Voldemort (Ralph Fiennes) zusehen wollt, könnt ihr das ab sofort bei WOW. Dort stehen laut Angaben von Sky mindestens bis zum 12. November 2025 alle Teile der Hauptreihe zum Abruf bereit:

Dazu wurden auch die ersten beiden Teile der Prequels um Newt Scamander (Eddie Redmayne) und die jungen Jahre von Albus Dumbledore (Jude Law) bei WOW ins Streaming-Programm aufgenommen:

Der dritte Teil der Prequel-Reihe, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, fehlt dagegen im WOW-Programm. Als Ausgleich dafür erwartet euch im Streaming-Programm das 2022 erschienene Special Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter, welches gemeinsam mit Cast und Crew auf die Erfolgsreihe zurückblickt.

Mit der Laufzeit aller elf Filme kommt ihr insgesamt auf 26 Stunden geballte Fantasy-Unterhaltung. Beim Sender Sky Cinema Harry Potter laufen die Filme zusätzlich zum bequemen Streaming bei WOW bis zum 12. November rund um die Uhr.

Statt Phantastische Tierwesen 4: Harry Potter wird als Serie neu aufgelegt

Während die Phantastische Tierwesen-Reihe ursprünglich auf fünf Filme ausgelegt war, liegen Teil 4 und 5 bereits seit Jahren auf Eis. Stattdessen soll die Geschichte von Harry in neuem Gewand erscheinen. Als Serie sollen alle sieben Romanvorlagen neu adaptiert werden, wobei jede Staffel ein Buch abbildet. Die Dreharbeiten sind aktuell in vollem Gange und erste Bilder haben Einblicke auf die neuen Gesichter für Harry (Dominic McLaughlin) und Co. enthüllt. Die 1. Staffel des Fantasy-Abenteuers soll voraussichtlich 2027 erscheinen.

Mehr:

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start 2027 und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.

