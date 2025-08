3 Body Problem Staffel 2 nimmt endlich Gestalt an – mit Stars aus Game of Thrones und The Boys im Cast

Auf neue Folgen von 3 Body Problem müssen Fans der Netflix-Serie noch eine Weile warten. Immerhin dürfen sie sich aber auf illustren Star-Zuwachs im Cast von Staffel 2 freuen.

Zuletzt gab es einen kleinen Dämpfer für all diejenigen, die schon sehnsüchtig auf Staffel 2 von 3 Body Problem warten: Mit dieser kann wohl erst frühestens Ende 2026 gerechnet werden. Dass sich die lange Wartezeit jedoch lohnen könnte, lassen die neuesten Casting-Meldungen erahnen.

Denn für die nächste Etappe der teuersten Sci-Fi-Serie aus dem Hause Netflix wurden nun gleich drei vielversprechende Darsteller:innen verkündet, die vor allem Serien-Fans vertraut sein dürften.

Game of Thrones- und The Boys-Stars in 2. Staffel von 3 Body Problem dabei

Wie The Hollywood Reporter exklusiv berichtet, haben sich die Showrunner David Benioff, D.B. Weiss und Alexander Woo für Staffel 2 die Schauspieldienste von Alfie Allen für eine wiederkehrende, bisher aber noch unbekannte Rolle gesichert. Der Brite wurde dank seines Parts des Theon Graufreud in Game of Thrones zum Serien-Star, stand zudem für Filme wie John Wick, Predator - Upgrade und Jojo Rabbit vor der Kamera.

Seine Mitwirkung in 3 Body Problem sorgt für eine weitere Game of Thrones-Reunion, schließlich besetzten deren Macher Benioff und Weiss mit Liam Cunningham, John Bradley und Jonathan Pryce bereits in Staffel 1 der Netflix-Serie mehrere GoT-Stars.

Als weitere Cast-Neuzugänge für Staffel 2 gesellen sich außerdem Claudia Doumit und Ellie de Lange dazu, wie Deadline schon vor ein paar Tagen exklusiv vermeldete. Doumit war u. a. als Victoria Neuman in drei Staffeln der Amazon-Serie The Boys zu sehen. Sie wird in 3 Body Problem die militärische Führungskraft Captain Van Rijn spielen.

De Lange besitzt hingegen noch nicht den Bekanntheitsgrad von Allen und Doumit, wirkte aber zuvor in den Serien Wölfe und Die Schlange mit. Sie verkörpert in 3 Body Problem eine Figur namens Ayla. Captain Van Rijn und Ayla tauchen beide nicht in der Buchvorlage von Cixin Liu auf, sind somit speziell für die Serie erdacht worden.

Wann startet Staffel 2 von 3 Body Problem bei Netflix?

Da Staffel 2 und 3 der aufwendigen Serie direkt am Stück gedreht werden, verzögert sich der Start der neuen Episoden dementsprechend. Wie bereits oben erwähnt, wird die zweite Season frühestens Ende 2026 erscheinen. Der Staffel 3-Release könnte sogar erst 2028 erfolgen, da die kürzlich begonnenen Dreharbeiten noch bis August 2027 andauern sollen.

Offiziell festgelegte Starttermine liegen für beide Staffeln allerdings noch nicht vor.