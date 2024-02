3 fantastische neue Bilder aus Joker 2 versprechen einen Superhelden-Film, wie wir ihn noch nie gesehen haben

Passend zum Valentinstag hat Joker 2-Regisseur Todd Phillips drei neue Bilder aus der heiß erwarteten DC-Fortsetzung veröffentlicht. Und die zeigen nicht unbedingt, das, was man von einem Comic-Kracher erwartet.

Der gestrige Valentinstag stand ganz im Zeichen von ... Marvel und DC. Während in den Kinos erste Vorstellungen zu Madame Web stattfanden, durften wir uns über die Enthüllung der neuesten Superheld:innen-Familie freuen. Nach langem Hin und Her stehen endlich die Fantastic Four im Marvel Cinematic Universe fest.

Auch DC hat es sich nicht nehmen lassen, den Tag der Liebe mit einem Einblick in ein bevorstehendes Projekt zu feiern. Regisseur Todd Phillips enthüllte auf seinem Instagram-Account drei brandneue Bilder aus der heiß erwarteten Fortsetzung Joker 2: Folie à deux. Die sehen absolut fantastisch aus und steigern die Vorfreude.

Joker 2 sieht aus wie ein tragischer Liebesfilm im Gewand eines klassischen Hollywood-Musicals

Dass uns mit Joker 2: Folie à deux keine gewöhnliche Fortsetzung erwartet, ist schon länger bekannt. Für großes Aufsehen sorgten Aussagen, dass es sich bei dem DC-Blockbuster um ein Musical handelt – oder zumindest einen Film mit einigen Gesangs- und Tanzeinlagen. Die neuen Bilder untermauern diesen Eindruck.

Das erste Bild von Joker (Joaquin Phoenix) und Harley Quinn (Lady Gaga) erinnert definitiv an das Musical-Epos New York, New York aus dem Jahr 1977. Der von Martin Scorsese inszenierte Film erzählt im musikalischen Gewand von einer toxischen Beziehung und rahmt seine Figuren ebenfalls oft in der Dunkelheit der Nacht.

Das zweite Bild, ein schwarz-weißer Schnappschuss der beiden Hauptfiguren, betont die Liebesgeschichte, die offenbar das Zentrum des Films bildet. Und das dritte Bild könnte nicht mehr "klassisches Hollywood-Musical" schreien. Joker und Harley tanzen auf einem Hausdach vor einer Stadtkulisse, über der ein riesiger Mond hängt.

Phillips kommentiert die Bilder mit einem schlichten Satz: "Ich hoffe, euer Tag ist voller Liebe." Das ist ehrlich gesagt nicht das Erste, woran man denkt, wenn man sich den Ausgang des ersten Teils in Erinnerung ruft. Umso größer ist die Neugier, wie die Fortsetzung an das Chaos in den Straßen von Gotham anschließt.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu Joker 2 mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga

DC-Fortsetzung: Wann startet Joker 2: Folie à deux im Kino?

Joker 2: Folie à deux startet noch dieses Jahr bei uns im Kino. Am 3. Oktober 2024 ist es so weit. Dann werden wir endlich Joaquin Phoenix und Lady Gaga vereint als zwei der ikonischsten Figuren der DC-Geschichte auf der großen Leinwand sehen.