3 neue The Walking Dead-Serien könnt ihr jetzt endlich ohne Abo streamen

Das The Walking Dead-Universum wird mit reichlich Spin-offs ausgebaut. Die drei jüngsten Serien-Ableger könnt ihr jetzt auch ohne Magenta-Abo bei Amazon kaufen.

The Walking Dead ist mit den Jahren zu einem gewaltigen Zombie-Universum herangewachsen, das mittlerweile schon 7 Serien umfasst. Für deutsche Horror-Fans gibt es allerdings keinen Streaming-Anbieter, der alle Serien beheimatet. Das ändert sich jetzt.

Während ihr bei Amazon Prime Video sowohl die Originalserie (auch bei Netflix und Disney+) als auch die Spin-offs Fear the Walking Dead und World Beyond streamen könnt, können The Walking Dead-Fans jetzt auch drei weitere Zombier-Ableger ihrer digitalen Sammlung bei Amazon hinzufügen.

3 neue The Walking Dead-Spin-offs gibt's jetzt günstig bei Amazon

Wer die Anthologie-Serie Tales of the Walking Dead, die Negan-Maggie-Fortsetzung Dead City sowie das Frankreich-Spin-off Daryl Dixon im Abo streamen möchte, wird aktuell nur bei MagentaTV fündig. Eine Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray gab es bisher nicht.

AMC Neue The Walking Dead-Spin-offs

Jetzt gibt es aber eine weitere Option. Ihr könnt die drei The Walking Dead-Serien als digitale Kaufversion bei Amazon erwerben. Und das sogar recht günstig:

Nachdem Tales of the Walking Dead und Dead City schon seit einiger Zeit als Kauf-VoD erhältlich sind, gesellt sich nun auch das jüngste Spin-off dazu – gerade mal zwei Monate nach Release bei MagentaTV.

Seit Anfang Februar ist die überraschend gute Daryl Dixon-Serie erstmals bei Amazon als digitale Kaufversion erhältlich. Mit einem Staffelpass sichert ihr euch Staffel 1 aktuell für 8,99€. Die insgesamt sechs Folgen werden wöchentlich bereitgestellt. Wer die Staffel direkt komplett sehen will, muss sich also noch bis zum 15. März 2024 gedulden.

Wie geht es mit The Walking Dead weiter? Diese Serien kommen 2024 und 2025

Bereits am 26. Februar 2024 startet bei MagentaTV die Spin-off-Serie The Walking Dead: The Ones Who Live. Ob sich die mit Spannung erwartete Rick Grimes-Rückkehr lohnt, verraten wir euch ihr hier im spoilerfreien Ersteindruck.

Schaut hier den Trailer zur neuen The Walking Dead-Serie mit Rick:

The Walking Dead: The Ones Who Live - S01 Trailer 2 (English) HD

Ebenfalls noch in diesem Jahr erscheint die 2. Staffel von Daryl Dixon, welche Fan-Liebling Carol als Hauptfigur zurückbringt. Auch das in New York angesiedelte Spin-off Dead City wird für eine 2. Staffel zurückkehren. Diese wird allerdings erst 2025 in den USA bei AMC und in Deutschland bei MagentaTV zu sehen sein.

Wie es darüber hinaus um das The Walking Dead-Universum bestellt ist, steht aktuell noch nicht fest. Wir können aber davon ausgehen, dass im Laufe des Jahres noch ein paar spannende Neuankündigungen folgen werden.

