30 Jahre hat es gedauert, in 7 Tagen ist es so weit: Netflix bringt extrem beliebte Kult-Action aus den 80ern zurück

Eines der beliebtesten Action-Trios der 80er kehrt in einer Woche auf Netflix zurück. Eddie Murphy und seine Mitstreiter ermitteln wieder im reichsten Viertel von Los Angeles.

Beverly Hills ist voller Verbrecher. So scheint es zumindest mit Blick auf die Action-Kultreihe Beverly Hills Cop, die schon 1984 ihren Anfang nahm. Nach 30 Jahren kompletter Sendepause kehrt Eddie Murphy jetzt als gewitzter Ermittler in Beverly Hills Cop: Axel F. zurück, um im Reichenviertel von Los Angeles für Ruhe zu sorgen. Am 3. Juli 2024 startet der Film auf Netflix.

Beverly Hills Cop 4 auf Netflix: 5 Stars kehren für neuen Fall zurück

Axel F. (Murphy) arbeitet immer noch als bodenständiger Polizist in Detroit, der sich langsam, aber sicher der Rente annähert. Die frühere Büro-Nervensäge Jeffrey (Paul Reiser) ist mittlerweile sein Chef, seine Tochter Jane (Taylour Paige) lebt in Kalifornien und hat den Kontakt abgebrochen.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Beverly Hills Cop 4 an:

Beverly Hills Cop: Axel F - Trailer (Deutsch) HD

Plötzlich verschwindet Foleys alter Freund Billy Rosewood (Judge Reinhold) bei einer Ermittlung in Los Angeles und Unbekannte drohen Jane mit dem Tod. Der hartgesottene Ermittler springt in die nächste Maschine und beginnt erneut, das beschauliche Beverly Hills aufzumischen.

Teil 4 hat neben Neuzugängen wie Kevin Bacon fünf große Rückkehrer zu bieten:

Eddie Murphy als Axel Foley

Judge Reinhold als Billy Rosewood

John Ashton als John Taggart

Paul Reiser als Jeffrey Friedman

Bronson Pinchot als Serge

Wer vor dem Start von Teil 4 die Vorgänger nachholen will, kann das mittlerweile auf Netflix tun: Alle drei bisherigen Filme der Reihe sind dort verfügbar. Doch das ist noch nicht alles: Eddie Murphy wird nach Beverly Hills Cop 4 in Shrek 5 zurückkehren.

