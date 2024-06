Bald bei Amazon Prime: Jetzt steht fest, wann ihr den neuen Guy Ritchie-Kriegsfilm mit Henry Cavill im Abo streamen könnt

In den USA ist er längst erschienen, jetzt kommt er endlich nach Deutschland: Der neue Film von Guy Ritchie mit Henry Cavill in der Hauptrolle startet im Juli bei Amazon Prime Video.

Nachdem Guy Ritchie zuletzt mit der Serienversion von The Gentlemen einen großen Erfolg bei Netflix feiern konnte, meldet er sich mit einem neuen Film zurück, der uns in die Zeit des Zweiten Weltkriegs entführt. The Ministry of Ungentlemanly Warfare klingt wie Ritchies Inglourious Basterds und kommt jetzt endlich nach Deutschland.

Guy Ritchies neuer Kriegsfilm: The Ministry of Ungentlemanly Warfare startet im Juli bei Amazon Prime Video

Im Gegensatz zu den USA, wo The Ministry of Ungentlemanly Warfare bereits im April veröffentlicht wurde, bleibt hierzulande ein großer Kinostart aus. Stattdessen nimmt Amazon Prime Video die Action-Komödie in sein Streaming-Programm auf. Ab dem 25. Juli 2024 könnt ihr Ritchies Kriegsfilm mit Henry Cavill im Abo streamen.

Der Trailer zu The Ministry of Ungentlemanly Warfare:

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Trailer (Deutsch) HD

Cavill und Ritchie sind ein eingespieltes Team. Mit dem unterhaltsamen Agenten-Thriller Codename U.N.C.L.E. lieferten sie 2015 eine großartige James Bond-Alternative ab. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie sie sich Quentin Tarantinos wildem Streifzug durch die Geschichte annähern. Die Handlung klingt Inglourious Basterds sehr ähnlich.

In The Ministry of Ungentlemanly Warfare, der von wahren Begebenheiten inspiriert wurde, lernen wir die erste Spezialeinheit des britischen Militärs kennen. Gegründet wurde sie von Premierminister Winston Churchill. Das bekannteste Mitglied: Ian Fleming, der spätere Erfinder von James Bond. Im Film wird er von Freddie Fox gespielt.

Darüber hinaus gehören Eiza González (3 Body Problem), Alan Ritchson (Reacher), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Cary Elwes (Die Braut des Prinzen) und Alex Pettyfer (Ich bin Nummer Vier) zum Cast. Für eine weitere Inglourious Basterds-Parallele sorgt Til Schweiger (Honig im Kopf), der in einer kleinen Nebenrolle zu sehen ist.



Action-Nachschub garantiert: Der nächste Guy Ritchie-Film mit Henry Cavill steht bereits fest

Nach The Ministry of Ungentlemanly Warfare schließen sich Ritchie und Cavill erneut für einen Film zusammen. Es handelt sich um den Action-Thriller In the Gray, der sich um zwei Extraktionsspezialisten dreht, die eine hochrangige Unterhändlerin in Sicherheit bringen müssen. Auch Jake Gyllenhaal, der letztes Jahr in Ritchies nervenaufreibendem Kriegsfilm The Covenant zu sehen war, ist mit von der Partie.