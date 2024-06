Kevin Costners Epos Horizon kommt näher: Neuer deutscher Trailer verschlägt mit majestätischen Bildern den Atem

Kevin Costners Kino-Western Horizon startet bald in sein erstes Kapitel. Der zweite deutsche Trailer verspricht jetzt schon ein ganz besonderes, bildgewaltiges Abenteuer.

In zwei Monaten kommt Kevin Costners erster Teil seines Western-Epos Horizon in die deutschen Kinos. Da kommt es gerade recht, dass nun auch ein zweiter deutscher Trailer tiefere Einblicke in den Auftakt der gewaltigen Saga gibt, die auf insgesamt 4 Teile angelegt ist.

Schaut hier den 2. deutschen Horizon-Trailer

Horizon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Im neuen Horizon-Trailer entführt Kevin Costner in ein bildgewaltiges Western-Abenteuer

Malerische amerikanische Landschaften, rasante Kutschen-Verfolgungsjagden, erbitterte Duelle und auch zarte Momente: Horizon soll laut Kevin Costner alles haben, wenn er mit seinem Herzenprojekt den Ansatz eines "authentischen Westerns" verfolgt und Fehler anderer Genre-Vertreter vermeiden will, die ihrem Publikum keinen Spiegel vorhalten. In 181 Minuten Laufzeit erzählt er dabei viele Geschichten eines großen Ensembles, von dem er auch selbst ein Teil ist.

Horizon: Chapter 1 spielt in New Mexico. Im Jahr 1861 ist der Amerikanische Bürgerkrieg nicht mehr fern und die Vorwehen des Konflikts zeigen sich schon jetzt in Gewaltausbrüchen. Mehrere weiße Pioniere suchen in dem "unerschlossenen" Gebiet eine neue Heimat, lassen sich dabei aber auf dem Land nieder, das dem Stamm der Apachen gehört. Ein Anschlag tötet den Vater der berüchtigten Sykes-Brüder (darunter Jamie Campbell Bower) und das tritt eine Auseinandersetzung los, die weitere Ereignisse in Gang setzt.

Insgesamt 15 Jahre soll die vollständige Saga von Horizon am Ende umspannen: vor, während und nach dem Bürgerkrieg. Kevin Costner verfilmte hier sein jahrzehntelanges Herzensprojekt, das zugleich zum Zerwürfnis mit Yellowstone und seinem dortigen Ausstieg führte.

Wann startet Horizon in Deutschland im Kino?

Hierzulande kommt der erste Teil von Horizon am 22. August 2024 ins Kino. Horizon 2 folgt am 7. November 2024. Teil 3 wird bereits gedreht. In Cannes wurde Kapitel 1 bereits gezeigt und hier könnt ihr unseren Eindruck von dem atemberaubenden Kevin Costner-Ritt lesen.



Podcast: 8 geniale Western im Stream, die sich nicht nur für Yellowstone-Fans lohnen

Ob dank Serien-Hits wie Yellowstone und 1883 oder Tarantino-Meisterwerke wie Django Unchained: Das Western-Genre erlebt eine Popularität wie lange nicht mehr. Für alle Fans haben die besten Western herausgesucht, die ihr gerade streamen könnt.

Unter den 8 vorgestellten Western-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und MUBI finden sich sowohl absolute Klassiker als auch weniger bekannte Geheimtipps. Hier ist für jeden Genre-Fan etwas dabei: Unsere Empfehlungen decken zwischen 1964 und 2019 ganze 55 Jahre Western-Geschichte ab.