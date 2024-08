34 Gründe zur Vorfreude für Fans von Sci-Fi, Horror & Fantasy: Alle Filme beim Fantasy Filmfest 2024 im Überblick

Das Fantasy Filmfest 2024 steht in den Startlöchern und mit dem Vorverkaufsbeginn zeigen wir euch, welche Genre-Leckerbissen euch im Programm erwarten.

Sci-Fi-, Thriller-, Horror- und Fantasy-Fans kommen diesen Herbst auf ihre Kosten, denn wie jedes Jahr findet das Fantasy Filmfest in 7 deutschen Städten statt: vom 4. bis 11. September in Berlin; vom 11. bis 18. September in Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart; und vom 18. bis 29. September in Frankfurt und Köln.



Ab dem 26. August 2024, also heute, beginnt der Vorverkauf für das 38. Fantasy Filmfest. Ab sofort können sich deutsche Genre-Fans Einzelkarten sicher. Damit ihr wisst, was euch erwartet, stellen wir im Überblick die 34 Werke, die das diesjährige Festivalprogramm zu bieten hat, in aller Kürze vor.

Sci-Fi, Horror & Action-Thriller: Diese 34 Fantasy Filmfest-Filme kommen im September

Gerahmt vom Eröffnungsfilm Speak No Evil und dem Abschlussfilm Twilight of the Warriors: Walled In hat das Fantasy Filmfest einmal mehr eine große Bandbreite von Genre-Unterhaltung zu bieten, die von Body-Horror über Sci-Fi-Trips bis zu beinharter Action reichen. Plastic Guns beispielsweise nimmt das Netflix-Phänomen von True-Crime-Besessenheit aufs Korn während Kill einen Zug-Überfall eskalieren lässt. Und mit Else und Escape from the 21st Century sind sogar kurz nach ihrer Midnight Madness-Aufführung auf dem Filmfestival von Toronto zwei Filme zu sehen, die gerade erst ihre Weltpremiere gefeiert haben.

Canal+ Netflix-Parodie Plastic Guns

Außerdem spannend im Rahmen des Fantasy Filmfests:

Im Kurzfilm-Programm laufen 10 Filme, die euch zwischen 4 und 17 Minuten auf gruselige und fantastische Abwege führen wollen

laufen 10 Filme, die euch zwischen 4 und 17 Minuten auf gruselige und fantastische Abwege führen wollen Nur in Stuttgart: Die Filmakademie Baden-Württemberg leistet mit Hochschulfilmen ebenfalls einen Beitrag, der mit Kurzfilmen Einblicke in die Zukunft deutscher Genre-Filmemacher:innen gibt.

Wenn ihr die neuste Genre-Unterhaltung aus den Sparten Fantasy, Horror, Action und Sci-Fi als Filmfans also vor allen anderen sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein, was das Fantasy Filmfest in einer Stadt in euer Nähe zu bieten hat.