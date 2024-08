Eskalierende Urlaube und unglaubliche Zugüberfälle: 4 Thriller-Highlights, die niemand verpassen sollte auf dem Fantasy Filmfest

Für Thriller-Fans, die ihren Puls gern mit Spannung in die Höhe treiben, haben wir vier Tipps, die ihr beim Fantasy Filmfest oder später nicht verpassen solltet.

Im September kommen Genre-Fans auf dem Fantasy Filmfest 2024 wieder voll auf ihre Kosten und können dort Filme entdecken, die mit regulären Starts erst später (oder gar nicht) nach Deutschland kommen. Wir wollen ein Licht auf 4 echte Thriller-Highlights im Programm werfen, die dieses Jahr keiner auslassen sollte. Jeder der Filme bereichert das Genre auf seine eigene Weise und sorgt gleichermaßen für Gänsehaut und Adrenalin-Ausschüttung.

1. Horror-Thriller Speak No Evil: Gelungenes Remake mit James McAvoy

Speak No Evil - Trailer (Deutsch) HD

Speak No Evil eröffnet am 4. September 2024 das Fantasy Filmfest in Berlin, mehr als zwei Wochen vor dem regulären Kinostart des Horror-Thrillers. Selbst wer normalerweise englischsprachigen Neuauflagen europäischer Genre-Hits skeptisch gegenübersteht, kommt hier auf seine Kosten. Denn das Remake des schockierenden Originals aus Dänemark und den Niederlanden lehnt sich genüsslich in die schleichende Eskalation: Diesmal spielt sich die unheilvolle Urlaubsbekanntschaft zwischen einem amerikanischen und einem englischen Paar ab. Und wenn ihr James McAvoy in Split schon gruselig fandet, solltet ihr euch in Speak No Evil auf völlig neue Abgründe einstellen.



2. Action-Thriller Kill: Diese Zugreise werdet ihr so schnell nicht vergessen

Kill - Trailer (English Subs) HD

Action-Fans, die John Wick feiern, kommen im Thriller Kill voll auf ihre kämpferischen Kosten. Was zunächst fast schon als Romantiktrip anfängt, wechselt überraschend die Richtung, wenn mehrere Männer in Indien einen fahrenden Zug überfallen. An Bord befinden sich allerdings auch Elite-Soldat Amrit (Laksh Lalwani), der der rücksichtslosen Bande nicht einfach das Feld überlassen will. Nach Kill braucht niemand mehr zu behaupten, dass überzeugende Action-Thriller globale Schauplätze brauchen, denn gerade die Enge des vollbesetzten Zuges macht die hammerharten Kämpfe (garantiert ohne Jugendfreigabe) zu einem absoluten Erlebnis.

3. Comedy-Thriller A Different Man: Identitätsabgründe mit Marvel-Star

A Different Man - Trailer (English) HD

Als eher ungewöhnlicher Genre-Mix führt uns A Different Man zwischen düsterem Humor und spannender Identitäts-Auslotung auf Abwege: Schauspieler Edward leidet unter seiner Gesichts-Andersartigkeit und unterzieht sich schließlich einem radikalen Eingriff. Der wahre Albtraum beginnt allerdings, als eine alte Freundin sein Leben verfilmt und einen anderen für die Rolle besetzt als ihn selbst. Sebastian Stan darf hier zeigen, dass mehr als Marvels Winter Soldier in ihm steckt, das wahre Spotlight gehört allerdings seinem "Widersacher", der plötzlich den Pfad des Ruhms beschreitet, der ihm selbst zuvor verwehrt blieb. Ein einzigartiger Thriller, der uns selbst den Spiegel vorhält.

4. Kriminal-Thriller Twilight of the Warriors: Walled In lässt es krachen

Twilight of the Warriors: Walled In - Trailer (OV) HD

Als Abschlussfilm zeigt das Fantasy Filmfest Twilight of the Warriors: Walled In vom Hongkonger Regisseur Soi Cheang, der beim FFF schon mit dem Serienkiller-Film Limbo verstörte. Diesmal hat er grandioses Gekloppe im Sinn, denn Twilight of the Warriors bietet feinste Martial-Arts-Choreografien in einem ungewohnten Setting. Der Action-Film spielt in der Kowloon Walled City, einer gesetzlosen Siedlung an den Grenzen Hongkongs, aus deren Wiederauferstehung so einiges rausgeholt wird zugunsten der klaustrophobischen Enge und innovativen Fights. Zwei weitere Teile der Krimi-Reihe sind schon in Arbeit. (JJ)

Das Fantasy Filmfest startet am 4. bis zum 11. September 2024 in Berlin und reist anschließend nach Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart (11. bis 18. September) sowie Frankfurt und Köln (18. bis 29. September) weiter. Wann unsere vier Tipps in eurer Nähe gezeigt werden, entnehmt ihr am besten dem Programmheft .

Von unseren Thriller-Empfehlungen hat bisher nur der Eröffnungsfilm Speak No Evil einen deutschen Kinostart. Ob oder wie alle anderen Filme noch nach Deutschland kommen, ist bisher nicht bekannt.