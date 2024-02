7 Jahre sinnlos gewartet: Marvel-Star begräbt Superhelden-Traum, um James Gunn nicht in die Quere zu kommen

Joe Manganiello sollte einen der finstersten und spannendsten DC-Schurken auf die Leinwand bringen. Aber sieben Jahre nach seinem ersten Auftritt ist die Idee restlos gescheitert.

Auftragskiller ist einfach kein Beruf mit Zukunft. Das gilt zumindest für den DC-Meuchelmörder Deathstroke, den Joe Manganiello (Spider-Man) in Justice League verkörperte. Die spannende und komplexe Figur sollte weitere Auftritte in Kino-Filmen bekommen. Aber sieben Jahre nach Kinostart hat DC-Chef James Gunn der Figur den Leinwand-Todesstoß versetzt.

DC-Chef James Gunn redet Marvel-Freund die Superschurken-Rolle aus

Manganiello verriet gegenüber Comic Book :

James [Gunn] ist mein Kumpel. Wir sprachen über das Thema, weil ich für Jim Lee aus der DC-Chefetage einen Comic entwerfen sollte, der auf meinem Drehbuch für den Deathstroke-Film basiert. Aber niemand konnte mir zusichern, dass ich mit an Bord wäre, wenn [die Comic-Reihe] am Ende die Aufmerksamkeit von Regisseuren und Produzenten bekommt. Also musste ich die Idee ziehen lassen. James Gunn meinte einfach zu mir: 'Lass sie ziehen.'

Warner Bros. Joe Manganiello als Deathstroke

Damit muss Manganiello seiner Deathstroke-Rolle wohl endgültig Lebewohl sagen. In Justice League war er 2017 in einer Post-Credits-Szene zu sehen, in der ihn Lex Luthor (Jesse Eisenberg) überreden will, eine Contra-Truppe zur Justice League aufzustellen. Einige Jahre später konnte er dank Zack Snyder's Justice League in zusätzlichen Szenen glänzen.

Seitdem sollte er in Ben Afflecks Batman-Film auftreten, der nie zustande kam. Dann schrieb er das Drehbuch zu einem Deathstroke-Film, der durch den Umbau des DC-Universums ebenfalls eingestampft wurde. Eine Comic-Adaption wirkt da im Vergleich bereits wie ein Trostpreis, und selbst das redet ihm sein Freund James Gunn aus.

Dabei bietet Deathstroke viel Potenzial für einen DC-Kinofilm. Die Figur mit dem bürgerlichen Namen Slade Wilson arbeitete zunächst als Elite-Soldat der US-Armee und wurde nach Kontakt mit einem Super-Serum zum skrupellosen Söldner. Deathstroke gilt als tödlichster Attentäter des DC-Universums und ist neben diversen Comics unter anderem auch in den Serien Arrow und Titans zu sehen.

