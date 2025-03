7 neue Star Wars-Filme ab 2026: Lucasfilm-Chefin klärt über die einzelnen Projekte auf

Nach einer Woche voller Star Wars-Spekulationen klärt Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy auf, wie es um die sich aktuell in Entwicklung befindenden Filme steht.

Am Dienstag machte das Gerücht die Runde, dass Kathleen Kennedy Ende des Jahres als Präsidentin von Lucasfilm zurücktreten soll. Fans und Brancheninsider:innen spekulierten sofort, wer ihre Nachfolge antreten könnte. Dann meldete sich Kennedy in einem Interview zu Wort und klärte über den aktuellen Status quo bei Lucasfilm auf.

Gegenüber Deadline sagt sie, dass es irgendwann in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr eine Ankündigung zu ihrer Nachfolge geben wird. Das würde aber noch lange nicht bedeuten, dass sie in den Ruhestand geht. Kennedy sieht sich weiterhin als Produzentin, die große Hollywood-Filme auf den Weg bringt.

Lucasfilm-Präsidentin gibt Updates zu vier neuen Star Wars-Filmen, die sich in Entwicklung befinden

In diesem Zuge gab Kennedy auch Updates zum Stand von Lucasfilms kommenden Leinwandprojekten. Im Mai 2026 trifft The Mandalorian & Grogu in den Kinos ein. Danach ist bis dato kein neuer Star Wars-Film mit einem konkreten Start festgelegt. Im Interview macht Kennedy aber sehr deutlich, welcher als Nächstes kommt.

Shawn Levys Star Wars-Film:

In den vergangenen Wochen hatte es sich bereits abgezeichnet, jetzt spricht es Kennedy offiziell aus: Der Star Wars-Film von Deadpool & Wolverine-Regisseur Shawn Levy befindet sich auf der Überholspur.

Kennedy verrät: "Aktuell produziere ich The Mandalorian & Grogu, danach ist Shawn Levys [Film] an der Reihe."

Zudem ergänzt sie: "Shawns [Film] ist eine eigenständige Star Wars-Geschichte, die ungefähr fünf oder sechs Jahre nach Episode 9 spielt."

Sehr wahrscheinlich wird es dazu eine konkrete Ankündigung im April bei der Star Wars Celebration in Japan geben. Ryan Gosling wird für die Hauptrolle gehandelt.

Simon Kinbergs Star Wars-Film:

Im November 2024 sorgte die Nachricht für Aufsehen, dass X-Men-Veteran Simon Kinberg an einem Star Wars-Film arbeitet, der zur nächsten Trilogie führen könnte: "Dies ist die nächste Iteration, die neue Saga, die uns in die Zukunft führt."

Der aktuelle Stand ist folgernder: "[Das Projekt] ist schon richtig in Fahrt. Bisher ist es außerordentlich gut gelaufen. [Simon Kinberg] schreibt das Drehbuch, während wir hier reden. Wir werden wahrscheinlich im Juni etwas sehen."

Zudem betont Kennedy, dass sie bereits im Rahmen von Star Wars Rebels gute Erfahrungen mit Kinberg gemacht hat. Bei der Animationsserie fungierte Kinberg als Co-Schöpfer, Drehbuchautor und Produzent.

James Mangolds Star Wars-Film:

Unter dem Arbeitstitel Dawn of the Jedi wurde bei der Star Wars Celebration 2023 ein Star Wars-Film von Indiana Jones 5-Regisseur James Mangold angekündigt.

Der befindet sich nach wie vor in Entwicklung: "[James Mangold] arbeitet aktuell am Drehbuch. [...] Er verspätet sich nur ein bisschen wegen des [Bob] Dylan-Films und der Award-Saison."

Taika Waititis Star Wars-Film:

Bereits im Mai 2020 wurde ein Star Wars-Film von Thor 3-Regisseur Taika Waititi angekündigt. Ursprünglich sollte er diesen mit Krysty Wilson-Cairns schreiben.

Kennedy übt sich in Geduld: "Ich warte auf Taika [Waititi], der jetzt mit einem:einer neuen Drehbuchautor:in zusammenarbeitet. Er ist so beschäftigt."

Waititi lässt sich laut Kennedy nicht festnageln: "Ich denke, wenn wir jemals ein Drehbuch von Taika bekommen, wird es fantastisch werden. Ich habe bereits einen ersten Akt gesehen, der mir sehr gut gefallen hat, aber ihn zu binden, ist schwierig."



New Jedi Order und Mandoverse: Zwei weitere Star Wars-Filme wurden offiziell angekündigt

Darüber hinaus befinden sich zwei weitere Star Wars-Filme aktiv in Entwicklung. Auf der einen Seite wäre da der Rey-Film, der von Sharmeen Obaid-Chinoy inszeniert wird und kürzlich mit George Nolfi einen neuen Drehbuchautor erhalten hat. Auf der anderen Seite wartet der Mandoverse-Film von Dave Filoni, zu dem es bisher kaum Infos gibt.

Kennedy geht im Deadline-Interview auf beide Projekte nicht näher ein. Da die Filme jedoch zusammen mit Mangolds Dawn of the Jedi bei der letzten Star Wars Celebration angekündigt wurden, wird es sicherlich auch hier ein Update im April geben.

Weniger Hoffnung sollten wir uns auf Rogue Squadron, Lando und der Trilogie von Rian Johnson machen. Bei Rogue Squadron ist der letzte Stand, dass der Film vorerst auf Eis liegt. Lando wurde von einer Serie bei Disney+ in einen Kinofilm umgewandelt, macht seitdem aber auch keine Fortschritte. Und zu Johnsons Trilogie gab es im Grunde seit ihrer Ankündigung keine nennenswerten Entwicklungen.