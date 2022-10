8 Jahre nach Sons of Anarchy: Charlie Hunnam kehrt mit Serie zurück, die perfekt zu ihm passt

Viele Sons of Anarchy-Fans lieben Charlie Hunnam als Jax Teller. Jetzt kehrt der Star mit einer ganz ähnlichen Rolle zu in die Serien-Landschaft zurück.

Bikerkönig Jax Teller aus Sons of Anarchy ist dank Darsteller Charlie Hunnam auch acht Jahre nach dem Finale noch eine der beliebtesten Figuren der jüngeren Seriengeschichte. Jetzt ist der Star bald endlich wieder in einer neuen Serie zu sehen. Die Hauptrolle in Shantaram ist Hunnam auf den Leib geschrieben. Und der erste Trailer zeigt warum.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Shantaram an:

Shantaram - S01 Trailer (English) HD

Nach Sons of Anarchy: Shantaram ist für Charlie Hunnam vertrautes Gelände

Denn dort spielt Hunnam den wegen Raubüberfällen verurteilten Schwerverbrecher Lin, der nach einem Gefängnisausbruch in Mumbai untertaucht. In den Armenvierteln der Stadt findet er einen Weg, für eine gute Sache zu kämpfen und seine Verbrechen zu sühnen.

Shantaram bietet Hunnam damit eine Paraderolle an. Verbrecher mit einem Herz aus Gold, die mit ihren Taten hadern oder die Vergangenheit hinter sich lassen wollen, spielte Hunnam nicht nur in Sons of Anarchy. Auch in Guy Ritchies Gangster-Komödie The Gentlemen verkörpert er einen Menschenschlag dieser Art.

Wann kommt Shantaram mit Charlie Hunnam zu Apple TV+?

Shantaram soll am 14. Oktober 2022 auf Apple TV+ starten. Die zwölfteilige Action-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman des ehemaligen Verbrechers Gregory David Roberts.

Was haltet ihr vom ersten Shantaram-Trailer?