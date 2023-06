99 Cent-Aktion: Bei Amazon könnt ihr gerade ein Sci-Fi-Meisterwerk, den brutalsten Horror-Film des letzten Jahres und düstere Heidi-Version streamen

Für weniger als einen Euro gibt es bei Amazon gerade viele grandiose Film-Highlights zu leihen. Darunter sind ein Sci-Fi-Meisterwerk und die Horror-Sensation 2023.

Amazon Prime verteilt wieder endlos unterhaltsame Filme zum Spottpreis. Im Rahmen der 99 Cent-Aktion könnt ihr unter anderem ein Sci-Fi-Meisterwerk und den größten Horror-Hype des letzten Jahres zum geringen Preis leihen.

Für 99 Cent bei Amazon Prime: Sci-Fi-Highlight, Horror-Hype und die verrückte Heidi

Sci-Fi-Fans werden sich etwa über Blade Runner 2049 freuen. Das Sequel zum Meisterwerk Blade Runner fand unter den besten Sci-Fi-Filmen seit 2000 sowohl in der Moviepilot-Redaktion wie bei den Lesern viele Fans.

Darüber hinaus ist mit Terrifier 2 die vielleichtvertreten. Der unfassbar brutale Schocker ist in der VOD-Fassung ungekürzt. Wer sich die deutsche Fassung auf Blu-ray ins Regal stellen möchte, kann sie derzeit nur geschnitten erwerben.

Fans des skurrilen Action-Kinos sollten außerdem einen Blick auf Mad Heidi werfen, in der die titelgebende Schweizer Heldin gegen eidgenössische Tyrannen in den Krieg zieht. Darüber hinaus sind auch die Kino-Highlights She Said und Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch sowie das Spannungsmeisterwerk Jagd auf Roter Oktober für 99 Cent zu haben.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

