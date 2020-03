A Quiet Place bei ProSieben: Teil 2 steht schon vor der Tür

Wer heute A Quiet Place bei ProSieben schaut, den wird es sicherlich freuen zu hören, dass A Quiet Place 2 sich schon lautlos in greifbarer Nähe geschlichen hat.

Heute Abend um 23:10 Uhr wird bei ProSieben A Quiet Place gezeigt. In dem Horrorfilm haben sich blinde Monster mit außergewöhnliche gutem Gehör auf der Erde breit gemacht. Wer überleben will, muss sich in dieser postapokalyptischen Welt nun sehr sehr leise verhalten.

Die Familie von Evelyn (Emily Blunt) und Lee (John Krasinski) sucht sich mit ihren Kinder also ein neues Zuhause auf einer Farm. Doch auch dort sind sie nicht vor der Bedrohung sicher, die auf jedes Geräusch lauscht, um anzugreifen. Und das Beste: Eine Fortsetzung steht schon in den Startlöchern.

A Quiet Place 2 - Der Horror im Kino geht weiter

Wer mit A Quiet Place nun einen nervenaufreibenden Abend verbringt und nach dem Ende wissen will, wie es weitergeht, der kann aufatmen: Mit A Quiet Place 2 startet das Sequel schon bald im Kino: am 19. März 2020.



© Paramount A Quiet Place 2: Kinder haben leise zu sein

Wer den ersten Film mochte, den dürfte es freuen, dass abermals Schauspieler John Krasinski als Regisseur zurückkehrt. Obwohl zwischenzeitlich im Gespräch war, dass er nur das Drehbuch schreiben sollte, nahm er das Sequel zu seinem Horror-Hit dann doch wieder selbst in die Hand. Damit wird er erneut seine Ehefrau Emily Blunt inszenieren. Wenn das keine Teamarbeit als Filmpaar ist!

A Quiet Place 2: Wie geht es in der Fortsetzung weiter?

John Krasinski versprach mit einer außergewöhnlichen Idee und der Weiterentwicklung seiner Welt schon früh, den 2. Teil außergewöhnlich zu machen. Doch wie genau wird das aussehen? (Achtung, ab hier folgen auch Spoiler zu A Quiet Place.)



Ein Erfahrungsbericht für TV-Gucker: Wie außergewöhnlich es war, A Quiet Place im Kino zu sehen



Fest steht, dass Evelyn mit ihrer gehörlosen Tochter Regan (Millicent Simmonds), Sohn Marcus (Noah Jupe) und dem viel zu gern schreienden Baby den Bauernhof verlassen muss, der ihr Heim geworden war. Nur weil sie eine Schwäche ihrer monströsen Angreifer entdeckt haben, heißt das nämlich noch lange nicht, dass sie ihnen nun grundsätzlich überlegen sind.

© Paramount A Quiet Place 2: Familie Abbott

Auf der lautlosen Reise abseits des Pfades (so der Zusatztitel des Sequels) brechen die vier nach Lees Tod übrigbliebenen Abbotts-Familienmitglieder aber nicht nur ins Unbekannte auf, sondern lassen auch ihre Isolation hinter sich.

Das wiederum bedeutet: neue Begegnungen mit anderen Überlebenden, die prominent von Cillian Murphy und Djimon Hounsou verkörpert werden. Ob diese zwei Neuzugänge Hilfe leisten oder eine zusätzliche (menschliche) Bedrohung werden, wissen wir allerdings nach der Sichtung der beiden im ersten Trailer noch nicht.

Der packende Trailer zu A Quiet Place 2 zeigte zudem überraschenderweise den toten Familienvater Lee ... und wie die außerirdischen Kreaturen zum ersten Mal auf der Erde einfallen. Der Einsatz solcher Rückblenden wird dafür sorgen, dass wir diesmal noch mehr über die Monster erfahren werden.

A Quiet Place 2 - Trailer (Deutsch) HD

Das heißt, A Quiet Place 2 ist mit seinen Zeitsprüngen gleichzeitig Sequel und Prequel, weil die verwüstete Welt um die Geschehnisse vor und nach Teil 1 erweitert wird.

Wenn wir die Stille im ersten Teaser mit dem lauten Alien-Überfall im Trailer von A Quiet Place 2 vergleichen, können wir aber davon ausgehen, dass auch der neue Film wieder intensiv im Sounddesign mit seinen Geräuschen spielen wird, bis uns die Nackenhaare zu Berge stehen. Also psssst!

