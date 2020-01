A Quiet Place 2: Packender Trailer verspricht außergewöhnliche Fortsetzung

Im März 2020 kommt A Quiet Place 2 ins Kino. Jetzt ist der mitreißende erste Trailer erschienen, der eine neue Richtung für die Fortsetzung andeutet.

Schon bald dürfte es in Kinosälen wieder so ruhig werden, dass selbst die üblichen lauten Popcornraschler von ganz alleine verstummen. Mit A Quiet Place 2 kommt die Fortsetzung des Überraschungserfolgs A Quiet Place ins Kino, der 2018 für erstaunliche Erfahrungen in den Lichtspielhäusern sorgte.

Neben dem nervenaufreibenden Konzept, bei dem jedes kleinste Geräusch zu einem schnellen Tod führt, zählte A Quiet Place von Regisseur und Hauptdarsteller John Krasinski zu den profitabelsten Horrorfilmen 2018. Die Ankündigung einer Fortsetzung ließ daher nicht lange auf sich warten. Nach dem ersten Teaser ist jetzt der lange Trailer zu A Quiet Place 2 erschienen.

A Quiet Place 2 scheint eine andere Richtung als der Vorgänger einzuschlagen

Wie der Trailer zu A Quiet Place 2 verrät, wird die Fortsetzung verschiedene zeitliche Ebenen entfalten. Die Ereignisse vor Teil 1, die den Beginn der verheerenden Alien-Invasion beleuchten, werden ebenso eine Rolle spielen wie die Fortführung der Geschichte von Evelyn (Emily Blunt) und ihren Kindern nach dem Tod ihres Mannes Lee (John Krasinski).

A Quiet Place 2: Diese Idee soll das Sequel außergewöhnlich machen

Dabei begegnet die kleine Familie auch neuen Überlebenden, die unter anderem von Cillian Murphy und Djimon Hounsou gespielt werden. Bleibt nur die Frage, ob sie den mysteriösen Mitstreitern wirklich trauen können oder ob von ihnen ebenfalls eine große Gefahr ausgeht.

Neben dem Ansatz der unterschiedlichen Zeitebenen scheint Krasinski, der für Teil 2 erneut Regie geführt hat, auch auf eine druckvollere Ausrichtung ähnlich eines Terrorfilms zu setzen. Während der erste Teil über weite Strecken auf ruhigen Suspense setzte, legt die Fortsetzung offenbar ein weitaus höheres Tempo mit regelmäßigeren Alien-Attacken an den Tag.

Vielleicht täuscht der erste Eindruck aber auch und der Trailer zu A Quiet Place 2 wurde absichtlich so geschnitten, um möglichst spektakulär zu wirken. Um dem Franchise eine frische Richtung zu verliehen, wäre dieser Ansatz aber durchaus passend. Womöglich verhalten sich A Quiet Place und A Quiet Place 2 am Ende ähnlich zueinander wie beispielsweise Alien und Aliens.

Mehr erfahren wir ab dem 19. März 2020. Dann kommt A Quiet Place 2 in die deutschen Kinos.

Wie findet ihr den Trailer zu A Quiet Place 2?