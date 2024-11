Ab heute bei Amazon Prime: 10 Filme der größten Fantasy-Reihe aller Zeiten

Es wieder so weit: Ab sofort könnt ihr bei Amazon Prime in die größte Fantasy-Reihe aller Zeiten eintauchen. Bis auf einen Film gibt es alle Abenteuer im Streaming-Abo.

Wir befinden uns mitten im November – höchste Zeit für einen Harry Potter-Marathon! Falls ihr die Filme nicht im Regal stehen habt, könnt ihr ab jetzt bei Amazon Prime Video in die Fantasy-Welt eintauchen. Insgesamt umfasst das Franchise elf Filme. Der Streaming-Dienst bietet zehn davon im Abo an. Es fehlt der neueste Teil.

Frühes Weihnachtsgeschenk für Fantasy-Fans: Harry Potter und Phantastische Tierwesen bei Amazon Prime

Ende Februar hat Amazon Prime Video die Harry Potter-Filme sowie die Spin-offs rund um die fantastischen Tierwesen aus dem Angebot genommen. Jetzt könnt ihr euch wieder in den Gängen von Hogwarts verlieren und ein aufregendes Abenteuer nach dem anderen erleben, mitunter auch in der Zauberwelt von New York und Park.

Für den internationalen Einschlag sorgen die Phantastische Tierwesen-Filme, die vor der Hauptreihe spielen. Die Geschichte dreht sich um den Magizoologen Newt Scamander, der auf der Suche nach Tierwesen um die Welt reist und dabei in einen Konflikt zwischen Dumbledore und dem bösen Zauberer Grindelwald hineingezogen wird.

Die Harry Potter-Filme bei Amazon Prime:

Die Phantastische Tierwesen-Filme bei Amazon Prime:

Der einzige Film aus der Wizarding World, der im Streaming-Abo bei Amazon Prime fehlt, ist Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse. Der dritte und wahrscheinlich auch letzte Teil der Tierwesen-Reihe kam vor zwei Jahren ins Kino und kann derzeit nur mit diversen Kauf- und Leihoptionen gestreamt werden.

Warum geht die Phantastische Tierwesen-Reihe nicht weiter?

Ursprünglich waren fünf Filme rund um Newt Scamander geplant. Da die Filme an den Kinokassen jedoch von Teil zu Teil schlechter abschnitten, hat das Studio Warner Bros. vorerst auf die Bremse getreten. Der Fokus liegt nun auf einer Neuverfilmung der Harry Potter-Bücher, allerdings nicht für die Leinwand, sondern für Fernsehen.

Mit einem Gesamteinspielergebnis von fast 10 Milliarden US-Dollar ist die Wizarding World trotzdem nach wie vor das erfolgreichste Fantasy-Franchise.