Ab morgen bei Disney+: Das letzte Marvel-Highlight 2022

Auf der Zielgeraden 2022 wartet das Marvel Cinematic Universe mit einer schönen Überraschung für alle Fans auf. Ab morgen könnt ihr bei Disney+ das Guardians of the Galaxy Holiday Special streamen.

Nicht nur 2022 neigt sich dem Ende. Auch die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe ist in wenigen Stunden offiziell abgeschlossen. Nachdem mit Black Panther: Wakanda Forever vor wenigen Wochen der letzte Phase 4-Film die große Leinwand eroberte, steht jetzt das abschließende MCU-Projekt bei Disney+ vor der Tür.

Die Rede ist von The Guardians of the Galaxy Holiday Special, dem zweiten Marvel-Special, das exklusiv bei Disneys Streaming-Dienst seine Premiere feiert. Zu Halloween gab es bereits den schaurigen Schwarz-Weiß-Albtraum Werewolf by Night. Jetzt wird es weihnachtlich mit dem chaotischsten aller Marvel-Teams.

Vor Guardians of the Galaxy 3 entführt das Marvel-Team Kevin Bacon zum Weihnachtsfest

Das Guardians of the Galaxy Holiday Special entführt in die unendlichen Weiten des Weltraums, wo Weihnachten eigentlich keine Rolle spielt. Da Peter Quill aufgrund des Verlusts von Gamora immer noch sehr niedergeschlagen ist, wollen ihn seine Freunde aufheitern – und kommen auf ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenkt.

Hier könnt ihr den Trailer zum Guardians of the Galaxy Holiday Special schauen:

The Guardians of the Galaxy Holiday Special - Trailer (Deutsch) HD

Es handelt sich jedoch um keinen Gegenstand, sondern eine Person: Kevin Bacon. Bereits im ersten Guardians of the Galaxy-Film offenbarte sich Quill als großer Fan der Footloose-Ikone. Kurzerhand begeben sich die Guardians auf die Erde und entführen Bacon aus seiner Villa in Los Angeles. Das Chaos ist vorprogrammiert.

Hinter dem Guardians of the Galaxy Holiday Special steckt James Gunn. Als Regisseur und Drehbuchautor hat er bereits die ersten zwei Teile der Marvel-Reihe umgesetzt. Für das besinnliche Beisammensein hat er die komplette Guardians-Familie zusammengetrommelt. Nachfolgend findet ihr den Cast im Überblick.

Zudem dürfen wir Maria Bakalova im Kreis der Guardians willkommen heißen. Sie erweckt Cosmo the Spacedog zum Leben, den wir auch in der Fortsetzung Guardians of the Galaxy 3 wiedersehen werden.

Wann startet das Guardians of the Galaxy Holiday Special bei Disney?

Das Guardians of the Galaxy Holiday Special erscheint am 25. November 2022 bei Disney+. Guardians of the Galaxy 3, der große Abschluss der Guardians-Trilogie, startet rund ein halbes Jahr später, am 3. Mai 2022, in den deutschen Kinos.

Werdet ihr euch das Guardians of the Galaxy Holiday Special anschauen?