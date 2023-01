Ab morgen bei Disney+: Der zweiterfolgreichste MCU-Blockbuster 2022, der eine große Tragödie überwinden musste

Zu Beginn des neuen Monats nimmt Disney+ den MCU-Hit Black Panther: Wakanda Forever ins Streaming-Abo auf. Der Blockbuster musste eine tragische Hürde überwinden.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über einer Milliarde Dollar wurde Black Panther 2018 zum Mega-Hit. Ein Sequel mit dem Star in der Titelrolle war daher schnell beschlossene Sache. Die Produktion von Black Panther 2 ist dann jedoch von dem Tod von Hauptdarsteller Chadwick Boseman erschüttert worden.

Ab dem 1. Februar könnt ihr das Sequel Black Panther: Wakanda Forever bei Disney+ im Abo streamen. * Finanziell wurde der Marvel-Nachfolger 2022 trotz der schwierigen Produktionsgeschichte wieder zum großen Erfolg.

Schaut hier noch einen Clip aus Black Panther 2:

Black Panther: Wakanda Forever – Clip Angriff aufs Labor (Deutsch) HD

Black Panther: Wakanda Forever verhandelt ein Superhelden-Erbe nach dem Tod des Stars

Durch den Tod von Chadwick Boseman wurde das geplante Drehbuch für Black Panther 2 nochmal stark umgeschrieben. Im Mittelpunkt der Handlung des MCU-Sequels steht jetzt ein breiteres Wakanda-Figurenensemble, zu dem unter anderem T'Challas Schwester Shuri (Letitia Wright), seine Mutter Ramonda (Angela Bassett), Spionin Nakia (Lupita Nyong'o) und die Kriegerin Okoye (Danai Gurira) gehören.

Gemeinsam muss sich die Nation gegen neue Bedrohungen zur Wehr setzen, unter anderem in Form von einer Unterwasser-Zivilisation, die von Namor (Tenoch Huerta) angeführt wird. Am Ende geht es in Black Panther: Wakanda Forever auch um die Frage, wie eine Nachfolge des auch in der Filmhandlung verstorbenen Superhelden aussehen kann.

An den Kinokassen entwickelte sich Black Panther: Wakanda Forever wieder zu einem Hit. Hinter Doctor Strange in the Multiverse of Madness wurde das Sequel von Ryan Coogler mit einem weltweiten Einspielergebnis von gut 841 Millionen Dollar zum zweiterfolgreichsten Marvel-Film 2022.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

