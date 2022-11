Ab sofort bei Netflix: Eine der besten Sci-Fi-Reihen mit allen 4 Teilen

Die Tribute von Panem-Reihe soll bald fortgesetzt werden. Die ersten vier Teile des Sci-Fi-Epos sind jetzt auf Netflix zu finden.

Wer bei Netflix noch nach absoluten Sci-Fi-Epen sucht, sollte bei der Hunger Games-Reihe innehalten. Von Die Tribute von Panem - The Hunger Games bis Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 gibt es nun alle vier Teile von Katniss Aberdeens (Jennifer Lawrence) Abenteuern zum streamen.

Sci-Fi-Epos Die Tribute von Panem soll schon bald ein Prequel bekommen

Zur Tribute von Panem-Reihe gehören bisher insgesamt vier Filme:

Alle spielen im dystopischen Reich Panem, das einen Teil seiner BewohnerDie unerschrockene Katniss kämpft in den sogenannten Hungerspielen um ihr Leben und wird schließlich zur Gallionsfigur einer Rebellion.

Die Sci-Fi-Reihe kam bei Kritik und Zuschauern durchweg gut an. Insbesondere die authentischen Figuren und rasant inszenierten Action-Sequenzen fanden dabei Anklang. Da ist es vielleicht kein Wunder, dass die Reihe bald mit Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes ein Prequel bekommen soll.

Im Kino statt Netflix: Wann wird die Tribute von Panem-Reihe fortgesetzt?

Der neue Film soll die Vorgeschichte von Figuren wie Coriolanus Snow (in der bisherigen Tetralogie: Kiefer Sutherland) erzählen. Das Prequel kommt am 16. November 2023 ins Kino.

