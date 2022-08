Das Batgirl-Desaster ist das Ende des Goldenen Streaming-Zeitalters

Den Batgirl-Film mit Leslie Grace und Michael Keaton werden wir vermutlich niemals sehen. Dahinter steckt ein deutlich größere Entwicklung in der Streaming-Landschaft.

Kaum zu glauben: Warner Bros. Discovery verabschiedet sich von einem 90 Millionen US-Dollar teurem DC-Film, der bereits abgedreht ist. Batgirl wartete mit spannenden Talenten vor und hinter der Kamera auf. Doch jetzt ist er im Giftschrank gelandet. Die DC-Niederlage markiert das Ende des Goldenen Streaming-Zeitalters.

Batgirl besiegelt das Ende des Goldenen Streaming-Zeitalters

In der neuesten Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die Sache mit dem Batgirl-Film genau an. Eigentlich sollte dieser Leslie Grace als titelgebende Superheldin ins DC-Universum einführen, während Michael Keaton als Batman zurückkehrt. Brendan Fraser wurde zudem als Bösewicht engagiert.

Zu dem tollen Cast gehörte ebenfalls J.K. Simmons als Commissioner Gordon. Inszeniert wurde Batgirl von Adil El Arbi und Bilall Fallah, die zuvor Bad Boys For Life ins Kino brachten und mehrere Episoden der MCU-Serie Ms. Marvel bei Disney+ umgesetzt haben. Dass dieser Film niemals veröffentlicht wird, ist unglaublich.

Zum Weiterlesen: Das einzige Bild von Batgirl und Michael Keatons Batman

Batgirl hätte ein Triumph für den Streaming-Dienst HBO Max werden können. Nun steht der Film jedoch am Ende einer Entwicklung, die sich seit Jahren ankündigt: Das Goldene Streaming-Zeitalter, das wir in der vergangenen Dekade erlebt haben, ist vorbei. Im Podcast sprechen wir über die Auswirkungen und Folgen.

Wie seht ihr die Entwicklung in der Streaming-Landschaft?