Absoluter Horror-Geheimtipp bei Netflix: Einzigartige Story sorgt für Hochspannung bis zum Ende

Wenn ihr auf Netflix nach einem Horrorfilm sucht, solltet ihr den Geheimtipp einen wahren Horror-Meisters nicht verpassen.

Im Streaming-Angebot von Netflix gibt es einige grandios spannende Horrorfilme zu entdecken – unter anderem einen Horror-Trip mit 90 Minuten Angstschweiß und Terror. Nicht weniger fesselnd ist der Home-Invasion-Schocker Still, mit dem vor sechs Jahren eine neue Ära auf Netflix angebrochen ist. Hinter dem Spannungs-Highlight steckt nämlich niemand geringeres als Mike Flanagan. Er ist für einige der besten Horror-Werke auf Netflix verantwortlich.

Kreativer Netflix-Horror fesselt mit Hochspannung und unerträglicher Stille

Die gehörlose Horror-Schriftstellerin Maddie Young (Kate Siegel) lebt in einem abgeschiedenen Häuschen im Wald. Hier will sie sich auf das Schreiben konzentrieren. Sie hofft, dass ihr nächstes Werk an den Erfolg ihres Schauerromans Midnight Mass anknüpfen kann. Eines Abends aber steht ein maskierter Serienmörder vor der Tür und hat sie als sein nächstes Opfer auserkoren. Für Maddie beginnt nun ein Kampf auf Leben und Tod.

Das auf den ersten Blick generisch klingende Szenario eines Home Invasion-Thriller wird durch die Gehörlosigkeit der Protagonistin sowie der kreativen und mitreißenden Inszenierung auf ein ganz neues Level gehoben. Dabei wird Maddies Gehörlosigkeit aber keinesfalls als Hindernis, sondern ihre anderen geschärften Sinne und ihre veränderte Wahrnehmung des Raums als Stärke dargestellt, die sie ihrem Peiniger überlegen macht.

Nahezu komplette Stille in einigen Szenen schärft unseren Fokus auf das Geschehen und lässt uns dieses aus der Sicht der Hauptfigur miterleben. Das Spiel mit der Wahrnehmung und der unerträglichen Stille macht diesen Home Invasion-Schocker zum nervenzerreißenden Horror-Trip, der die Spannung über seine gesamte Laufzeit von knackigen 78 Minuten bis zum Abspann konstant aufrecht erhält.

Der Beginn einer neuen Horror-Ära auf Netflix

Mike Flanagan inszeniert eine besondere Art des Grauens und schafft mit genialen Tricks immer wieder, dass sich der größte Horror in den Köpfen der Zuschauenden entfesselt. Mit Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor und Midnight Mass kreierte er eindrucksvolle Horror-Serien-Hits für Netflix. Und der Ursprung dieser kreativ fruchtbaren Zusammenarbeit war der Erfolg des Schockers Still, den Netflix damals für seinen Katalog von Blumhouse aufkaufte.

In nächster Zeit bringt uns Flanagan mit The Midnight Club, Something is Killing the Children und The Fall of the House of Usher weitere potentielle Horror-Serien-Meisterwerke auf Netflix. Ein Blick zurück auf seine früheren Werke lohnt sich da umso mehr. Und mit dem kurzweiligen Spannungs-Highlight Still könnt ihr einfach nichts falsch machen.

