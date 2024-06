Absoluter Kult-Thriller mit Sean Connery: Der Name der Rose erstmals in perfekter 4K-Qualität fürs Heimkino vorbestellen

Die Bestsellerverfilmung Der Name der Rose mit Sean Connery gilt als ein absoluter Kult-Thriller und erscheint bald erstmals in 4K auf Disc fürs Heimkino.

Die düstere Verfilmung von Umberto Ecos Kirchen-Krimi Der Name der Rose mit Schauspiellegende Sean Connery und dem jungen Christian Slater sollte so ziemlich jeder Film-Fan mal gesehen haben. Im August erscheint der Klassiker nun erstmals aufwendig in 4K/UHD-Auflösung restauriert mit zusätzlicher Blu-ray.

Während die Steelbook-Version * bei Amazon derzeit nicht verfügbar ist, könnt ihr euch die Standardversion mit 4K-Blu-ray sichern *. Auch eine neue DVD-Auflage * kann vorbestellt werden. Als Bonusmaterial gibt es unter anderem die Dokumentation Die Abtei des Verbrechens und einen Trailer.

Darum geht es in Der Name der Rose

Im Jahr 1327 verschlägt es den englischen Franziskanerbruder William von Baskerville (Sean Connery) in eine reiche Benediktinerabtei an den wolkenverhangenen Hängen der Apenninen. Mit seinem jungen Gehilfen Adson (Christian Slater) soll er hier als Sonderbotschafter des Kaisers ein heikles Treffen zwischen den der Ketzerei verdächtigten Minoriten und Abgesandten des Papstes organisieren.

Doch es kommt zu mysteriösen Todesfällen und anderen seltsamen Begebenheiten, die den Gelehrten und Assistenten immer tiefer in die Geheimnisse der Abtei führen. Derweil sieht sein Widersacher Inquisitor Bernardo Gui (F. Murray Abraham) den Teufel am Werke und will die Angelegenheit auf seine ganz eigene Weise klären.

So gut ist Der Name der Rose

Nicht nur in der Moviepilot-Community genießt der von Bernd Eichinger mitproduzierte Klassiker Jean-Jacques Annauds (Sieben Jahre in Tibet) einen hohen Stand mit 7,1 von 10 Punkten: Auch die Fachkritik von FILMSTARTS hat für Der Name der Rose hervorragende 4,5 von 5 Sternen vergeben.

Dort heißt es, dass der Film neben der exzellenten Besetzung bis in die Nebenrollen von "der Entfaltung einer geheimnisvollen, dunklen, angsterfüllten Atmosphäre" lebe, in die nur die Hauptfigur Licht eindringen lasse. Gelobt werden zahlreiche inszenatorische wie auch visuelle Höhepunkte, wobei das insgesamt homogene Bild von Ausstattung und Kostümen ergänzt werde.

