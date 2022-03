Absurder neuer Marvel-Film besetzt Darsteller für einen der größten Gegner von Spider-Man

Der vielleicht bizarrste neue Marvel-Film hat den Schauspieler für einen von Spider-Mans großen Gegnern besetzt: ein Söldner und Kampfport-Ass.

Während Tom Hollands Spidey noch durchs Kino saust, baut Sony sein Spider-Man-Universe mit eigenwilligen Figuren aus. Viele fragen sich, wie ein solches Ensemble eigentlich zum MCU passen soll: Im Falle von Kraven the Hunter scheint allein die Hauptfigur als Jäger in Leoparden-Spandex (Aaron Taylor-Johnson) vielen Marvel-Fans absurd.

Der Film wird aber gerade der Comic-Community einen großen Gefallen tun: Er bringt einen von Spider-Mans spannendsten Gegnern auf die Leinwand. Und einen Darsteller gibt es jetzt auch.

Einer der größten Gegner Spider-Mans für einzigartigen Marvel-Film besetzt

Wie Deadline berichtet, soll Christopher Abbott im Film die Rolle des Foreigners übernehmen: Ein Söldner und Kampfsport-Ass, das in den Comics bereits unzählige Male mit dem Spinnenmann über Kreuz lag und ein wenig Martial-Arts-Flair in Sonys Spider-Man-Universum (SSU) bringen könnte.

Die Besetzung Abbotts ist vielversprechend: Zwar sticht seine Filmografie nicht durch Unmengen an Handkantenschlägen hervor, dafür aber durch tolle Indie-Werke wie James White oder den brillanten Sci-Fi-Horror Possessor.

Wann sehen wir Spider-Mans größten Gegner in Kraven the Hunter im Kino?

Bis der Darsteller allerdings seine Nahkampf-Fertigkeiten unter Beweis stellen darf, wird es noch eine ganze Weile dauern: Kraven the Hunter soll erst am 12. Januar 2023 in die Kinos kommen. Also noch etwas Zeit, um zu üben.

Freut ihr euch auf Kraven the Hunter?