Action, Baby Yoda und Pedro Pascal: Erste Bilder zum neuen Star Wars-Film The Mandalorian & Grogu begeistern Publikum

Bei der Star Wars Celebration in Japan wurden erste Bewegtbilder zum nächsten Star Wars-Film The Mandalorian & Grogu gezeigt. Sie bringen Pedro Pascal in eine seiner größten Rollen zurück.

Die Star Wars Celebration wird am Osterwochenende in Japan abgehalten und bringt die Macher:innen hinter der Sternensaga mit zahlreichen Fans zusammen. Nachdem dort bereits erste Details zum neuen Star Wars-Film mit Ryan Gosling enthüllt wurden, wurden Sci-Fi-Anhänger:innen auch mit den ersten Bildern aus dem kommenden Kinoabenteuer The Mandalorian & Grogu beglückt.

Auch wenn wir uns noch um die heiß erwarteten Bewegtbilder gedulden müssen, hat der Hollywood Reporter das Gesehene für alle Außenstehenden in Worte gefasst.

Erste Bilder zu The Mandalorian & Grogu bringen Pedro Pascal und Baby Yoda auf die große Leinwand

Das Video beginnt mit Snowtroopern, die in einem AT-AT stehen und darauf warten, in den Kampf zu ziehen. Das Vorhaben wird vom Mandalorian (Pedro Pascal) unterbrochen, der in den Transporter einbricht und sich in einem actionreichen Alleingang durch die Armee der Snowtrooper kämpft, bevor er seinen Weg zum Cockpit antritt und sich die Tür hinter ihm schließt.

Daraufhin wurde ein erster Blick auf Sigourney Weaver enthüllt, dessen Rolle aktuell noch unbekannt bleibt. In dem Video spricht sie mit Mando und Grogu und erinnert sie daran, dass die beiden für sie arbeiten. Daraufhin folgen weitere actionreiche Kampfszenen, in denen unter anderem Grogu seine Kräfte nutzt und unter Wasser schwimmt. Das Video endet mit einem ersten Blick auf Rotta the Hut (Jeremy Allen White), dem Sohn des berüchtigten Jabba the Hut.

Mit The Mandalorian & Grogu wird die Geschichte des titelgebenden Kopfgeldjägers im Kino fortgesetzt, die in 3 Staffeln als Serie auf Disney+ begonnen hatte. Regie für das Kinoabenteuer übernahm Jon Favreau, der mit Dave Filoni schon für die Schöpfung der Mandalorian-Serie verantwortlich zeichnete. Die beiden haben auch das Drehbuch für den Film gemeinsam verfasst.

Wann kommt The Mandalorian & Grogu ins Kino?

The Mandalorian & Grogu wird der nächste Star Wars-Film sein, der uns seit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auf der großen Leinwand erwartet. Etwas über ein Jahr müssen sich Fans noch auf das Kinoabenteuer gedulden. Hierzulande soll der Film am 21. Mai 2026 in die Lichtspielhäuser einziehen.