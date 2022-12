Action-Fest heute im TV: Einer der unterhaltsamsten Filme überhaupt, er wird einfach nie langweilig

Heute Abend läuft ein britischer Film im TV, der über 121 Minuten perfekt unterhält. Der Mix aus Action, Komödie und Krimi stammt von einem Ausnahmeregisseur.

Es gibt nicht viele Filme, die Zuschauer:innen über zwei Stunden ohne Pause unterhalten können. Aber Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis ist so ein Film. Die Action-Comedy mit dem grandiosen Duo Simon Pegg und Nick Frost (beide: Shaun of the Dead) in den Hauptrollen sprüht vor Witz, Explosionen und bissigen sozialen Beobachtungen.

Im TV: Action-Comedy Hot Fuzz ist der zweite Teil einer Trilogie

Hot Fuzz erzählt den Fall und Aufstieg des Elite-Cops Nicholas Angel (Pegg), der aus London ins beschauliche Vorzeigestädtchen Sandford versetzt wird, weil er einfach zu gut ist. Dort schlägt er sich mit Kavaliersdelikten herum, versucht seinen aufdringlichen Kollegen Danny (Frost) loszuwerden und wiegelt die gemütliche Bevölkerung gegen sich auf. Doch schließlich kommt er einer großen Verschwörung auf die Schliche.

Das Ganze gestaltet sich so rasant und schreiend komisch, dass man vom Lachen direkt ins Staunen verfällt, während der Film von der Komödie und dem Drama, vom Krimi zum Action-Kracher sämtliche Genres durchexerziert. Und zwar meisterhaft und stets mit einem Zwinkern.

Das ist kein Zufall. Wie auch Shaun of the Dead und The World's End hat Hot Fuzz Ausnahmeregisseur Edgar Wright verantwortet, der oft ein großes Talent für extrem unterhaltsame Genre-Mixturen beweist. Alle drei Filme bilden in seinem Werk die Cornetto-Trilogie (engl. Three Flavors Cornetto). Sie sind durch verschiedene Eissorten und dieselben Hauptdarsteller verbunden. Und die Tatsache, dass man mit ihnen nie etwas falsch machen kann.

Universal Frost und Pegg mit Cornetto-Eis in Hot Fuzz

Wann läuft Hot Fuzz im TV?

Hot Fuzz läuft am heutigen Samstag, den 17. Dezember, um 20.15 Uhr auf RTL II. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 2.05 Uhr nachholen. Neben Pegg und Frost stehen unter anderem britische Schauspielgrößen wie Bill Nighy, Steve Coogan und Timothy Dalton vor der Kamera.

