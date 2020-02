After Passion 2: Erster Teaser zu After Truth kommt direkt zur Sache

After Passion war in Deutschland 2019 ein voller Erfolg. Trotz des zurückhaltenden Tonfalls deutet ein erster Teaser zur Fortsetzung jetzt an, dass es in After Truth deutlich expliziter zugehen dürfte.

In den deutschen Kinos entwickelte sich die Teenager-Romanze After Passion, die auf der Romanreihe von Autorin Anna Todd basiert, zu einem echten Hit unter Zuschauern. Während es der Film von Jenny Gage hierzulande auf Platz 1 der Kino-Charts schaffte, spielte After Passion bei einem Budget von 14 Millionen Dollar auch weltweit stolze 69 Millionen Dollar ein.

Im Mai 2019 wurde daher bereits eine Fortsetzung angekündigt. After Passion 2, der bei uns After Truth heißt, nimmt sich den 2. Band von Anna Todd als Vorlage und erzählt die komplizierte Beziehung zwischen Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) weiter. Jetzt ist ein erster Teaser erschienen, in dem nicht lange gefackelt wird.

Im ersten Teaser zu After Truth kommen Tessa und Hardin direkt zur Sache

Auch wenn After Passion noch vergleichsweise zahm ausfiel, könnte es in After Truth schon deutlich expliziter zugehen. In dem 10-sekündigen Teaser zur Fortsetzung stellt Tessa ihren Hardin vor eine unmissverständliche Wahl und der lässt sich nicht zweimal bitten. Aber seht selbst:

Romanautorin Anna Todd begann ihre Buchreihe zunächst als Fan Fiction auf einer Website. Nicht nur deshalb wurde After Passion schon im Vorfeld als das neue Fifty Shades of Grey bezeichnet. Auch wir haben uns nach dem Kinostart ganz genau angeschaut, warum After Passion, Twilight und 50 Shades of Grey praktisch exakt derselbe Film sind.

Der Kinostart von After Passion 2 ist noch unbekannt

Zuletzt berichteten wir im Juli 2019 darüber, dass der Kinostart von After Truth vom Verleih Constantin Film schon für den 13. Februar 2020 festgelegt wurde. Zuletzt ist dieser jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Auch in den USA hat After Truth zurzeit noch keinen Kinostart. Fans werden sich also noch etwas gedulden müssen, bis die schlüpfrige Teenie-Romanze auf der Leinwand weitergeht.

Bringt euch der erste Teaser zu After Truth schon ins Schwitzen?