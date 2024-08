Albträume garantiert: Erster Trailer zur neuen Serie des American Horror Story-Machers, die schon im September startet

Die neuste Grusel-Serie von American Horror-Story-Genie Ryan Murphy startet bereits nächsten Monat. Jetzt gibt's den ersten Teaser-Trailer zu Grotesquerie.

American Horror Story, Scream Queens, Ratched und zuletzt Dahmer: Serienproduzent Ryan Murphy hat schon einige verstörende Serien-Highlights entwickelt und die ganze Bandbreite des Horror-Genres auf die heimischen Bildschirme gebracht. Jetzt steht seine nächste Horror-Kreation in den Startlöchern.

Schon in wenigen Wochen startet mit Grotesquerie eine vielversprechende Horror-Serie, welche die Wartezeit auf das nächste Kapitel der American Horror Story (nächstes Jahr kommt Staffel 13) verkürzen soll. Nach ersten Handlungs-Infos präsentiert der US-Sender FX jetzt den ersten albtraumhaften Teaser-Trailer.

Erster Teaser zu Grotesquerie verspricht albtraumhaften Horror-Trip:

Grotesquerie - S01 Teaser (English) HD

Idealer American Horror Story-Ersatz: Darum geht's in Grotesquerie

Ryan Murphy erschuf die neue Horror-Serie gemeinsam mit Jon Robin Baitz (Feud) und Joe Backen (American Horror Stories) für den Sender FX, der auch die US-Heimat von American Horror Story ist. Nach dem ersten Teaser ist es fast überraschend, dass Grotesquerie nicht für die 13. Staffel der Horror-Anthologie auserwählt wurde.

Im Zentrum von Grotesquerie steht eine schauderhafte und grausame Mordserie, die eine amerikanische Kleinstadt erschüttert. Detective Lois Tryon (Dahmer-Star Niecy Nash-Betts) nimmt sich des Falls an, der sie zunehmend daran glauben lässt, dass das Böse die Menschheit verschluckt. Unerwartete Unterstützung bei ihrer Ermittlung erhält sie von der Nonnen-Reporterin Schwester Megan (Micaela Diamond), die den Glauben an das Gute im Menschen noch nicht aufgegeben hat.

"Etwas geschieht um uns herum. Niemand sieht es außer mir", lautet Detective Tryons ominöse Erkenntnis zu den schaurigen Vorfällen in ihrer Stadt. Sind die religiös angehauchten Morde etwa Vorboten einer Apokalypse? Das verrät der Teaser noch nicht. Doch mit Bildern von Kruzifixen, Nonnen, aufgeschnittenen Leibern und höllischen Omen deutet sich an, dass uns mit Grotesquerie ein wahrhaft albtraumhafter Serien-Trip erwartet.

Wann startet die Horror-Serie Grotesquerie?

In den USA geht die Horror-Serie Grotesquerie bereits am 25. September 2024 beim Sender FX an den Start. Die insgesamt 10 Episoden werden im Wochentakt veröffentlicht. In Deutschland wird die Serie bei Disney+ zu sehen sein. Ein genaues Startdatum gibt es bislang noch nicht. Mit etwas Glück erscheint Grotesquerie hierzulande noch dieses Jahr.

Grotesquerie ist zudem nicht die einzige Ryan Murphy-Serie, die uns demnächst erwartet. Ab 17. September 2024 beleuchtet American Sports Story (in den USA bei FX) den Aufstieg und Fall des NFL-Stars Aaron Hernandez. Bei Netflix hingegen startet im Herbst der Serien-Nachfolger zu Dahmer, der diesmal die Menendez-Brüder Lyle und Erik als titelgebende Monster vorstellt.