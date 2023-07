Alita: Battle Angel 2 wird absolutes Albtraum-Material – wenn die Sci-Fi-Fortsetzung diese 2 Storylines aus der Vorlage übernimmt

Lange haben Fans gebangt, jetzt scheint es endlich sicher: James Camerons Sci-Fi-Action bekommt (mindestens) eine Fortsetzung. Alita 2 wird wahrscheinlich nichts für schwache Nerven und wir verraten euch, warum.

In einem Nebensatz bestätigte Avatar-Mastermind James Cameron, was nach enttäuschenden Einspielergebnissen von Alita: Battle Angel im Jahr 2019 lange unklar war: Die dystopische Geschichte über ein Cyborg-Mädchen mit Erinnerungslücken bekommt Fortsetzungen. Ja, gleich mehrere, wie Cameron in einem Interview mit Forbes verriet. Konkrete Details zum Inhalt teilte er noch nicht. Muss er aber auch gar nicht, schließlich kennen wir die Vorlage.

Die Sci-Fi-Reihe basiert auf der japanischen Manga-Reihe Gunnm, die im deutschsprachigen Raum Anfang der 2000er als Battle Angel Alita erschien. Der Film von 2019 adaptiert die ersten vier Bände und zeigt Alitas Origin-Story (gespielt von Rosa Salazar) und ihre wachsende Wut gegen die Mächtigen in der Himmelsstadt Zalem.

Die Fortsetzung dürfte uns, sollte sie nah an der Vorlage bleiben, erstmals mehr von Zalem zeigen. Und könnte dabei auch zwei Aspekte aus den Mangas behandeln, die mir bis heute Gruselgänsehaut über den Rücken jagen.

Es folgen leichte Spoiler für die Manga-Reihe.

Alita: Battle Angel 2 könnte das wahre Monster der Sci-Fi-Reihe offenbaren

Im ersten Teil der Reihe kämpft Alita vor allem gegen bis zur Unkenntlichkeit modifizierte Kopfgeldjäger:innen, die mehr nach Monstern als nach Menschen aussehen. Das Ende von Alita: Battle Angel zeigt aber, wer der wahre Bösewicht ist: Der geniale Wissenschaftler Desty Nova (Edward Norton), der Experimente an Menschen durchführt und sich durch Nanotechnologie quasi unsterblich gemacht hat.

Eine Szene aus Band 8 des Mangas bleibt mir hier seit über 20 Jahren im Gedächtnis: Als Novas Sohn Kaos den Unterschlupf seines Vaters besucht, entdeckt er ein Pferdekarussell – allerdings mit lebendigen Tieren. In ihren Körpern stecken, wie bei hölzernen Karussellpferden, dicke Stäbe, die sie an Ort und Stelle halten. Eins der panischen Tiere reißt sich schließlich unter Schmerzen los, bricht jedoch nach wenigen Schritten zusammen und verblutet an seinen immensen Wunden.

Während Kaos schockiert ist, amüsiert sich Nova über die "Dummheit" des Tieres, das doch einfach nur weiter im Kreis hätte laufen müssen. Eine Szene wie aus einem Albtraum, die auch in der Filmadaption eindrucksvoll unter Beweis stellen könnte, wie wahnsinnig und sadistisch Nova wirklich ist.



Auch der erste Teil von Alita: Battle Angel war ziemlich düster:

Alita: Battle Angel - Trailer 3 (Deutsch) HD

Hinter der perfekten Fassade der Himmelsstadt Zalem versteckt sich absoluter Horror

Auch Zalem dürfte in der Fortsetzung der Alita-Reihe eine deutlich größere Rolle spielen als bisher – und das wird nicht nur richtig interessant, sondern auch ziemlich abgründig. Das vermeintliche Paradies, das nur ganz bestimmten Personen vorbehalten ist, verrottet nämlich unter der glänzenden Oberfläche. Wenig ist, wie es scheint, und ein Element aus der Vorlage ist dabei besonders traumatisierend.

In Band 9 der Manga-Reihe stößt Alita in einem Park auf ein seltsames Häuschen. Menschen betreten es, kommen aber nicht mehr heraus. Ihre Begleitung erklärt ihr: Es handelt sich um das sogenannte Endjoy , eine Art Apparat, mit dessen Hilfe Menschen Suizid begehen.

Die Vorstellung, dass eine medizinische Behörde eine öffentlich zugängliche Suizid-Maschinerie errichtet, ist verstörend genug. Richtiggehend übel wurde mir, als der Manga konkretisiert, wie die Menschen hier zu Tode kommen: Als Alita die Einrichtung zerstört, zieht sie ein riesiges blutiges Mahlwerk aus dem Boden.

Ob wir diese Szene auch in den kommenden Filmen der Sci-Fi-Reihe zu sehen bekommen? Hoffentlich. Der Gunnm-Manga hat nämlich auch deswegen so viele Fans, weil er nicht vor den dunkelsten Aspekten des Menschseins zurückschreckt.

