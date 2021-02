Alle 8 (!) kommenden The Walking Dead-Projekte im Ranking: Platz 1 lässt uns vor Spannung platzen

Unser Video-Redakteur Yves hat ein Ranking der kommenden Projekte aus dem The Walking Dead-Universum erstellt und erklärt, worauf er sich am meisten freut - und worauf so gar nicht.

Aus The Walking Dead ist mittlerweile ein riesiges Universum geworden. Die Verantwortlichen hinter der Erfolgsserie wollen anscheinend weiter testen, wie viele Projekte dazu ein einzelner Mensch schauen kann. In den letzten Jahren wurde die Mutterserie durch die Spin-offs Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond erweitert, doch damit ist noch lange nicht Schluss.

Ende 2020 wurde von Chief Content Officer Scott Gimple gleich eine Handvoll neuer The Walking Dead-Projekte angekündigt. Dazu gehören auch so abgefahrene Ideen wie eine Serie, die das postapokalyptische Universum in eine Zombie-Komödie verwandeln soll.

Um den Überblick zu behalten, hat unser Video-Redakteur Yves ein Ranking gemacht, in dem er alle acht neu angekündigten und kommenden The Walking Dead-Projekte einschätzt und nach seiner Vorfreude sortiert. Beim letzten Platz kann von Freude allerdings nicht die Rede sein.

World Beyond ist für Yves im The Walking Dead-Universum eine Qual

Auch wenn über einige der neuen Projekte noch nicht viel bekannt ist, steht der letzte Platz seines Rankings für Yves klar fest: Staffel 2 von The Walking Dead: World Beyond. Für ihn war die 1. Staffel des Spin-offs schon eine absolute Qual. Das liegt vor allem daran, dass keinerlei neue Infos in Verbindung mit der Mutterserie enthüllt wurden und ihm die Figuren kaum egaler sein könnten.

Schaut hier Yves' komplettes The Walking Dead-Ranking zu allen kommenden Projekten!

Wir ranken alle kommenden The Walking Dead Projekte!

Den neu angekündigten Projekten wie eine Comedy-Serie und die Anthologieserie Tales of the Walking Dead mit in sich abgeschlossenen Kurzgeschichten blickt Yves mit einer Mischung aus Neugier und Skepsis entgegen.

Auf ein The Walking Dead-Projekt ist Yves ganz besonders gespannt

Deutlich stärker freut er sich auf Fortsetzungen der bereits laufenden Serien. Gerade Fear the Walking Dead hat Yves zuletzt wieder als Fan zurück gewonnen. Sehr gespannt ist er natürlich auch auf die kommenden restlichen Folgen der 10. Staffel von The Walking Dead sowie auf die finale 11. Staffel.

Am meisten freut sich Yves bei Platz 1 auf das sogenannte Rick Grimes-Projekt. Zuerst waren die Filme rund um den ehemaligen Protagonisten der Mutterserie noch als Trilogie angekündigt, doch in letzter Zeit wurde es stiller und rätselhafter darum.

Schaut hier noch Yves' Video zum Daryl & Carol-Spin-off!

Das Ende von The Walking Dead ist erst der Anfang! Daryl und Carol machen weiter!

Mit großer Spannung wartet Yves auf Antworten zu Fragen, die in Staffel 9 beim vorzeitigen Ausstieg von Rick aufgetaucht sind. Dabei hofft er auch, dass ein Rick Grimes-Film oder mehrere der Figur einen würdigen Abschluss bescheren.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Wie kann die Serie enden?

The Walking Dead endet nach Staffel 11 und wir klären im Moviepilot-Podcast Streamgestöber alle Fragen, die es dazu gibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die The Walking Dead-Fans der ersten Stunde, Matthias, Max und Andrea, schlüsseln das Franchise für euch auf. Was genau wurde angekündigt? Welche Spin-offs und Filme kommen noch? Und wie könnte es in Staffel 11 zu Ende gehen?