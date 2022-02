„Alles ging schief“: Einer der besten Fantasy-Filme aller Zeiten wurde von einem Taxi-Fahrer gerettet

Der Dreh eines der besten Fantasy-Filme hätte in einer Katastrophe enden können. So war ein Taxi-Fahrer schließlich dafür verantwortlich, dass das Meisterwerk zustande kam.

Horror- und Fantasy-Regisseur Guillermo del Toro ist ein Meister seines Fachs. Ein grandioses Beispiel seiner Kunst ist etwa bei Amazon zu haben. Doch innerhalb seiner Filmografie nimmt Pans Labyrinth für viele Fans einen besonderen Platz ein. Dabei musste das düstere Märchen-Drama in der Produktion gewaltige Probleme überwinden. Und kam nur durch einen hilfsbereiten Taxi-Fahrer zustande.

Fantasy-Meisterwerk überlebte viele große Probleme

Das enthüllte der Regie-Meister kürzlich bei einem Q&A der Oscar-Academy (via The Hollywood Reporter ). "Alles, was bei Pans Labyrinth schiefgehen konnte, ging auch schief", erinnert sich Del Toro. Und das begann bereits ganz am Anfang der kreativen Schöpfungskette: bei seinen Notizen.

Denn die vergaß das wohl durch den Schaffungsprozess leicht umnachtete Genie während eines Aufenthalts in London in einem Taxi (via LA Times ). Nur einem äußerst aufgeweckten Fahrer (der Del Toro anhand eines Hotel-Logos in seinen Unterlagen ausfindig machte) war es zu verdanken, dass vier Jahre an Gedanken zu Figurenentwicklung und Plot nicht verloren gingen. Aus Dank drückte ihm der Regisseur 900 Dollar Trinkgeld in die Hand.

Damit waren die Schwierigkeiten allerdings längst nicht ausgestanden. Ganz offenbar hatte Del Toro beim Dreh aufgrund seiner kreativen Vorstellungen mit seinen Mitarbeitern zu kämpfen: "Die Crew hielt [mich] für wahnsinnig", erklärte er beim Q&A. "Die spanische Crew dachte, ich sei irgendein Idiot vom Berge, der nur Schwachsinn labert."

Das betraf etwa das amerikanische Cast-Mitglied Doug Jones, der in der magischen Story vor dem Hintergrund des spanischen Bürgerkrieges gleich mehrere fantastische Rollen einnimmt: "Als Doug auftauchte, sagten sie: 'Was macht dieser als Faun verkleidetet Amerikaner in einem Historienfilm über den [spanischen] Faschismus?"

Doch ganz offenbar muss es Guillermo Del Toro gelungen sein, alle misstrauischen Stimmen zu beruhigen und den Dreh zu einem befriedigenden Ende zu führen. Pans Labyrinth gilt seit seinem Erscheinen 2006 nicht nur als eines seiner besten Werke, sondern als einer der besten Fantasy-Filme überhaupt.

