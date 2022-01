Von Harry Potter bis Disney: Die 12 schönsten neuen Fantasyfilme 2022

Die Fantasyfilme, die uns 2022 erwarten, umfassen das nächste Harry Potter-Prequel, mehrere Disney-Remakes und -Sequels sowie Netflix-Magie und Experimentierfreudiges.

Unter den 22 am meisten erwarteten Filmen 2022 sind auch ein paar Fantasyfilme. Wer sich neben der Rückkehr ins Harry Potter-Universum und einem abseitigeren Pinocchio als dem von Disney generell für das Genre interessiert, bekommt hier einen Überblick der 12 größten Fantasyfilme 2022 (gemessen an den meisten Moviepilot-Vormerkungen).

Da die Fantasyfilme durchaus Überschneidungen zu den Superhelden-Filmen 2022, den Horrorfilmen 2022 und den Science-Fiction-Filmen 2022 besitzen, haben wir die jeweiligen Filme aus den vorangegangenen Genre-Übersichten hier nicht doppelt aufgeführt.

12.) Fantasyfilm-Starts 2022: Statt Harry Potter hat Netflix die Schule des Bösen (und Guten)

Mit The School for Good and Evil verfilmt Netflix das gleichnamige Buch * von Soman Chainani: Eine Gruppe Jugendlicher wird, ganz ähnlich Harry Potter, an ein Internat gebracht. Dort sollen sie zu Helden und Bösewichten ausgebildet werden. Doch so einfach ist diese magische Unterscheidung manchmal gar nicht. Mit dabei: Charlize Theron, Laurence Fishburne, Ben Kingsley und Kerry Washington.

Netflix-Start: noch unbekannt

11.) Fantasyfilm-Starts 2022: Netflix' Vampirjäger-Spaß Day Shift mit Jamie Foxx

Ebenfalls zu Netflix kommen wird die Fantasy-Komödie Day Shift. Darin kehrt Jamie Foxx nach Project Power erneut zu dem Streaming-Riesen zurück, diesmal aber, um Vampire zu jagen. Denn der Star spielt einen Pool-Reiniger mit Doppelleben, dessen wahrer Verdienst es ist, Blutsaugern den Garaus zu machen.

Netflix-Start: noch unbekannt

10.) Fantasyfilm-Starts 2022: Die Verfilmung von Mozarts Die Zauberflöte

Magisch und musikalisch geht es in Die Zauberflöte zu, der Fantasy-Adaption von Mozarts berühmter Oper. Ein Jugendlicher entdeckt ein Portal, das ihn in die Welt von Papageno (gespielt von Game of Thrones-Bösewicht Iwan Rheon) und Co. führt.

Kinostart: 1. Dezember 2022

© Tobis Film Fantasy 2022: Am Set von Die Zauberflöte

9. Fantasyfilm-Starts 2022: Geisterspaß mit Hui Buh 2

16 Jahre nach Hui Buh, das Schlossgespenst folgt dieses Jahr das Fantasy-Abenteuer Hui Buh und das Hexenschloss und bringt neben Michael Herbig als titelgebenden Geist auch Christoph Maria Herbst und Rick Kavanian für reichlich Comedy zurück. Verwandlungen, Zauberbücher und gefährliche Hexen sind bei diesem Familienfilm inklusive.

Kinostart: 28. Juli 2022

Hui Buh und das Hexenschloss - Trailer (Deutsch) HD

8.) Fantasyfilm-Starts 2022: Deutsche Vampire aka Blutsauger

Wer für seinen Fantasy-Fix auch mal ungewöhnlichere Wege beschreiten will, kann ein Auge auf den Film Blutsauger von Julian Radlmaier werfen. In der selbsternannten "Marxistischen Vampir-Komödie" verliebt sich ein sowjetischer Flüchtling in eine exzentrische junge Vampir-Frau, die den Sommer an der Küste verbringt.

Kinostart: 12. Mai 2022

Blutsauger - Trailer (Deutsch) HD

7.) Fantasyfilm-Starts 2022: George Miller lässt den Geist aus der Flasche

Auch George Millers (Mad Max: Fury Road) Three Thousand Years Of Longing soll 2022 noch fertig werden. In der epischen Fantasy-Romanze bekommt eine Gelehrte, die mit ihrem Leben eigentlich zufrieden ist, von einem Flaschengeist drei Wünsche angeboten. Mit dabei: Tilda Swinton und Idris Elba.



Start: noch unbekannt

6.) Fantasyfilm-Starts 2022: Disneys Live-Action-Remake von Pinocchio

Zu den zwei Disney-Realfilm-Remakes, die uns dieses Jahr ins Haus stehen, gehört auch Pinocchio. Forrest Gump-Regisseur Robert Zemeckis holte sich dafür erneut Tom Hanks (als Puppenbauer Geppetto) vor die Kamera, um an der Seite von Stars wie Luke Evans (als Kutscher), Joseph Gordon-Levitt (als Grille), Keegan-Michael Key (als John) und Cynthia Erivo (als Blaue Fee) dem Holzjungen neues Leben einzuhauchen.



Start: noch unbekannt

5.) Fantasyfilm-Starts 2022: Disneys Peter Pan-Remake

Nachdem er Disneys Remake-Riege schon Elliot, der Drache (2016) spendierte, verfilmt David Lowery (The Green Knight) nun auch Disneys Peter Pan & Wendy, natürlich wieder nach der Klassiker-Vorlage von J.M. Barrie *. Die drei Geschwister Wendy, John und Michael folgen dem fliegenden Jungen, der nicht erwachsen werden will, nach Nimmerland und bekommen es dort mit dem Piraten Captain Hook (Jude Law) zu tun.

Start: noch unbekannt

4.) Fantasyfilm-Starts 2022: Everything Everywhere All at Once zeigt ein abgedrehtes Multiversum fernab des MCU

Das Swiss Army Man-Duo Dan Kwan und Daniel Scheinert verspricht uns mit Everything Everywhere All at Once erneut einen abenteuerlich-verrückten Film, in dem allein eine chinesische Immigrantin (Michelle Yeoh) die Welt retten kann und zwar indem sie die parallelen Universen ihrer Existenz erforscht, die sie hätte leben können.

Start: noch unbekannt

Everything Everywhere All At Once - Trailer (English) HD

3.) Fantasyfilm-Starts 2022: Disneys Verwünscht 2-Rückkehr ins reale Märchen

Sage und schreibe 14 Jahre ist es her, dass Kevin Lima Disneys Prinzessinnen-Welt mit Verwünscht auf den Kopf stellte und eine Zeichentrick-Heldin in der Realität aufschlagen ließ. Nun folgt mit Verwünscht 2 die Fortsetzung, in der Amy Adams als Giselle ihr Happy End mit Patrick Dempsey zu hinterfragen beginnt und damit für Chaos sorgt.

Start bei Disney+: noch unbekannt

© Disney Wahrgewordene Fantasy: Auf Verwünscht folgt 2022 bei Disney+ Verwünscht 2

2.) Fantasyfilm-Starts 2022: Guillermo del Toros etwas anderer Pinocchio

Disneys Pinocchio-Verfilmung ist nicht die einzige dieses Jahr: Denn Guillermo del Toro hat mit seinem Pinocchio eine ganz eigene (düstere, Stop-Motion-animierte) Musical-Version der italienischen Geschichte geschaffen, die im Faschismus unter Mussolini verhandelt, was Marionetten zu Menschen und Menschen zu Marionetten macht. Unterstützt wird er dabei von Star-Stimmen wie denen von Cate Blanchett, Christoph Waltz, Ewan McGregor und Tilda Swinton.



Netflix-Start: noch unbekannt

© Netflix Fantasyfilm 2022: Guillermo del Toros Pinocchio

1.) Fantasyfilm-Starts 2022: Harry Potters Zaubererwelt wächst weiter in Tierwesen 3

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse fügt dem Kampf von Newt und Dumbledore gegen Bösewicht Grindelwald das nächste Kapitel hinzu. Ihre Abenteuer führen die Harry Potter-Helden rund um Newt (Eddie Redmayne) dabei um die ganze Welt nach Brasilien und China, aber natürlich auch zurück nach Hogwarts, wo wir mehr über Albus Dumbledores (Jude Law) Vergangenheit erfahren.

Kinostart: 7. April 2022

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer (Deutsch) HD

Die angegebenen Startdaten der Fantasy-Filme 2022 können sich im Laufe des Jahres natürlich noch ändern.

Das Filmjahr 2022: Was kommt sonst noch an Highlights?

Unsere Kolleg:innen von FILMSTARTS blicken auf das Kinojahr 2022 und bringen ihre Vorfreude auf Avatar 2 und The Batman zum Ausdruck, aber auch auf einen neuen Erotik-Thriller mit Ben Affleck und Ana de Armas.

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.

