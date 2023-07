Amazon legt Mr. & Mrs. Smith neu auf, aber ohne Brad Pitt und Angelina Jolie – hier ist der erste Teaser

Amazon veröffentlicht noch dieses Jahr ein Serien-Remake des Brad Pitt-Films Mr. & Mrs. Smith. Der erste Teaser bietet einen frühen Vorgeschmack.

Es war die Blüte des Kinos der 00er-Jahre: Im Jahr 2005 kam die Comedy-Action Mr. & Mrs. Smith in die Kinos und die Welt verlor den Verstand. Zwei der attraktivsten Menschen des Erdballs standen sich in einem Film gegenüber, der wie geschaffen für sie war. Brad und Angelina Jolie sind in der neuen Serien-Version des Stoffs nicht dabei. Hier könnt ihr den ersten Teaser sehen.

Der erste Teaser zum Mr. & Mrs Smith-Remake von Amazon

Worum geht es in der Mr. and Mrs Smith-Serie und wer spielt die Hauptrollen?

Im Original spielen Brad Pitt und Angelina Jolie zwei Auftragskiller, die bei unterschiedlichen Agenturen angestellt sind. Sie haben keine Ahnung vom wahren Beruf ihres Gegenübers. Sie werden schließlich auf dasselbe Ziel angesetzt, verlieren ihre Tarnung und es beginnt ein Ehekrach, der mit scharfen Waffen geführt wird. Ob die Serie die Geschichte ändert, ist noch nicht bekannt.

Donald Glover (Community und Atlanta) und Maya Erskine (Star Wars: Obi-Wan Kenobi) verkörpern im Serien-Remake Mr. & Mrs. Smith die Eheleute. Ursprünglich war Indiana Jones 5-Star Phoebe Waller-Bridge für die weibliche Hauptrolle vorgesehen. Das Engagement zerbrach jedoch.

Wann kommt die Serie zu Amazon Prime?

Ein exaktes Startdatum gibt es noch nicht. Im kurzen Teaser wird der November 2023 als Zeitraum angegeben. Es dauert also noch ein wenig und bis dahin wird bestimmt ein weiterer, längerer Trailer erscheinen.

Podcast: Die bisher 23 besten Serien 2023

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken? Wir haben für euch die 23 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2023 gekürt und stellen sie euch in 2 (!) neuen Streamgestöber-Folgen vor. Hier könnt ihr Teil 1 hören:

Unter anderem folgende Serien-Highlights sind mit dabei: 1923, Abbott Elementary, Arnold, Atlanta, Cunk on Earth, Daisy Jones and The Six, Silo, Ted Lasso, The Night Agent und Yellowjackets.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.