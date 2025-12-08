Amazon wollte den größten Weihnachtsfilm aller Zeiten schaffen: Ein Jahr später erinnert sich niemand mehr daran

Trotz beliebter Stars und dem Weihnachtsfilm-Stempel gilt die Amazon-Actionkomödie Red One als gescheitertes Unterfangen: Der erhoffte Kult-Charakter blieb aus, stattdessen herrschte Enttäuschung.

Es ist heutzutage sicherlich kein einfaches Vorhaben, einen Weihnachtsfilm zu erschaffen, der das Potenzial hat, zum Klassiker zu werden. Die letzten Kult-Streifen dieser ganz speziellen Kategorie (z. B. Kevin - Allein zu Haus, Schöne Bescherung) haben nicht ohne Grund schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel.

Wie sehr so ein Plan jedoch ins Auge gehen kann, bewies erst vergangenes Jahr Red One - Alarmstufe Weihnachten von Regisseur Jake Kasdan (Jumanji: Willkommen im Dschungel). Die Amazon-Produktion wurde bei ihrer Ankündigung als riesiges Feiertagsevent angepriesen . Aber heute – nur etwas über ein Jahr nach seiner Veröffentlichung – ist der Film fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Und das, obwohl vermeintliche Star-Zugpferde wie Dwayne Johnson und Chris Evans für die Comedy-Action vor der Kamera standen.

Amazons Weihnachtsfilm Red One scheiterte auf vielen Ebenen

Auch wenn es in Dwayne Johnsons ganz eigenem Paralleluniversum wohl anders aussieht, war Red One für die Kritik ein kreativer Fehlgriff. Lediglich 30 Prozent positive Reviews beim US-Bewertungsaggregator Rotten Tomatoes sprechen da eine ziemlich eindeutige Sprache. Statt auf ehrliche Emotionalität und aufwendige Festtags-Action setzte Red One auf kalkulierten Kitsch und generisches CGI-Getöse. Das Ergebnis enttäuschte gewaltig und konnte selbst durch den immer souveränen J.K. Simmons als Santa Claus nicht mehr gerettet werden.

Und auch wirtschaftlich lief es nicht wie gedacht für Amazon: Der laut Screen Rant mit einem geschätzten Produktionsbudget von 250 Millionen US-Dollar teuerste Weihnachtsfilm aller Zeiten konnte bei seiner Kino-Auswertung nur 186 Millionen wieder einspielen. Eigentlich ein Desaster für die Verantwortlichen, das der überaus erfolgreiche Streaming-Start immerhin ein wenig abfedern konnte.

Nichtsdestotrotz blieb Red One am Ende so einiges von dem Versprochenen schuldig. Keine Festtags- sondern vielmehr Katerstimmung dürfte bei allen Beteiligten vor allem deshalb herrschen, weil in Zukunft vermutlich die wenigsten Zuschauer:innen auf den Amazon-Film zurückgreifen, wenn sie nach einem kultigen Streifen für die Weihnachtszeit suchen.

Dass nach der Veröffentlichung der Actionkomödie mehr über Johnsons Verhalten am Set gesprochen wurde als über den Film selbst, hätte man dahingehend aber bereits als schlechtes Zeichen deuten können.

Darum geht es in Red One mit Dwayne Johnson und Chris Evans

Schock am Nordpol: Der Weihnachtsmann (Simmons) wurde entführt! Und das ausgerechnet am Tag vor Heiligabend! Dessen Security-Chef Callum Drift (Johnson) muss nun alles daran setzen, Santa Claus zu befreien, damit das Weihnachtsfest nicht ins Wasser fällt. Dafür holt er sich die Hilfe des Hackers Jack O’Malley (Evans), der versehentlich eine Mitschuld an dem Feiertags-Fiasko trägt. Ihre Suche nach Big Nick führt sie um die ganze Welt, wo sie zahlreichen mystischen (und gewaltbereiten) Kreaturen begegnen.

Red One - Alarmstufe Weihnachten könnt ihr übrigens nicht nur bei Amazon Prime Video streamen, sondern aktuell auch in der Abo-Flatrate von Joyn.

