Amazons Herr der Ringe-Serie entfacht eine neue große Streitfrage – zu den Elben

Die Herr der Ringe-Serie von Amazon Prime hält sich bedeckt. Aber nicht bedeckt genug: Denn ein geleaktes Detail zum Aussehen der neuen Elben sorgt aktuell für Diskussionen.

Kürzlich veröffentlichte Amazon zur Der Herr der Ringe-Serie das erste epische Bild aus Mittelerde. Doch darüber hinaus wird weiter strengste Geheimhaltung gewahrt. Bis zum Serienstart am 2. September 2022 schauen die ungeduldig wartenden Fans deshalb auf jedes Detail, das durchsickert. Zum Beispiel darauf, dass die Elben der Serie deutlich anders aussehen sollen als noch in Peter Jacksons Trilogie.

Die derzeit beste Herr der Ringe-Box Zum Angebot Fürs Heimkino

Bekommen die Elben in Amazons Herr der Ringe-Serie kurze Haare?

Im Spionage-Report von The One Ring , der zuletzt schon die Abwesenheit des großen Herr der Ringe-Bösewichts in Staffel 1 ankündigte, findet sich ein weiteres Detail, an dem sich gerade viele Fans reiben: Die für ihre Haarpracht bekannten Elben sollen in der Serie nämlich kurze bzw. kürzere Frisuren haben als noch in den Kinofilmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nachdem diese Information zur Amazon-Serie nach draußen drang, stattete ein Herr der Ringe-Follower zwei Cast-Mitglieder mit einem Elben-Kurzhaarschnitt aus: die bestätigte neue Galadriel (Morfydd Clark) und Robert Aramayo, der einen jüngeren Elrond spielen könnte. Über die Barbiers-Nachrichten aus Mittelerde sind allerdings nicht alle begeistert.

Elben mit kurzen Haaren: So reagieren die Herr der Ringe-Fans

Nach dem Aufruhr um mögliche Nacktszenen in der Herr der Ringe-Serie geriet die Stimmung zu Amazons geplantem Streaming-Highlight einmal mehr in Schieflage. Viele Fans machten ihren skeptischen Gefühlen in den sozialen Medien Luft, denn die meisten hatten schnell eine Meinung zum neuen Look, der die spitzen Ohren der Elben mit kürzeren Haaren komplettieren könnte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich wurde informiert, dass Amazon Primes Herr der Ringe-Serien-Elben kurze Haaren besitzen und bin ziemlich verstimmt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin immer noch sehr erschüttert, dass die Elben in der Herr der Ringe-Serie kurze Haare haben werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für mich fühlt sich das auch seltsam an. Ich liebe die langen Haare der Elben und kann sie mir mit kurzen gar nicht vorstellen.

Aber es gibt auch Herr der Ringe-Fans, die mit den möglichen Kurzhaar-Frisuren der Elben offener umgehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich habe gemischte Gefühle zu Elben mit kurzen Haaren, aber eine kurzhaarige Galadriel wäre sehr mächtig...

Und überhaupt nehmen längst nicht alle die Herr der Ringe-Streitfrage so bitter ernst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum zwischen Elben mit langen und Elben mit kurzen Haaren wählen, wenn wir einfach Elben mit Vokuhila haben können?

Wie beschrieb Tolkien seine Elben in Der Herr der Ringe und andere Mittelerde-Büchern?

Wie The Wide Screen hervorhebt, lässt sich J.R.R. Tolkiens Beschreibungen nach durchaus erkennen, dass viele Vertreter des schönen Mittelerde-Volks lange fließende Locken hatten. Die Haarfarben reichen im Gesamtwerk laut Tolkiengate von Golden über Silber bis zu Rot, Braun und Schwarz. Doch anders als zu den spitzen Ohren und der Bartlosigkeit der Elben wurden lange Haare nicht als grundsätzliches Merkmal der Rasse festgehalten.

Für das ikonische Bild der langhaarigen Elben in Mittelerde zeichnet deshalb wohl vor allem Peter Jacksons Vision der zwei Trilogien, Der Herr der Ringe und Der Hobbit, verantwortlich.

© Warner Der Herr der Ringe: Legolas hatte in den Filmen lange Haare

Wie kurz die Elben-Haare in der Herr der Ringe-Serie von Amazon am Ende tatsächlich ausfallen werden, wird sicherlich bald auf weiteren Bildern enthüllt. Spätestens am 2. September 2022 wissen wir mehr.

Keine Lust auf Herr der Ringe zu warten? Die bisher besten Serien 2021 im Podcast

Wir küren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber traditionsgemäß unsere und eure besten Serien des Jahres zur Halbzeit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für euch bedeutet das von WandaVision über Mare of Easttown bis zu It's a Sin bei Disney+, Sky, Amazon, Netflix, Apple TV+ und mehr jede Menge Streaming-Tipps.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Hättet ihr etwas gegen kurzhaarige Elben in Amazons Herr der Ringe-Serie einzuwenden?