American Horror Story: Pläne für Staffel 10 fallen ins Wasser

American Horror Story sollte in diesem Jahr mit Staffel 10 ein großes Jubiläum feiern. Aufgrund der Coronakrise muss die geplante Geschichte nun komplett neu erdacht oder bis 2021 verschoben werden.

Noch immer wissen wir nicht, was genau uns in der 10. Staffel von American Horror Story erwartet. Eines steht nun aber fest: Die großen Pläne für die Jubiläumsstaffel der Horror-Anthologie müssen nun grundlegend überdacht werden. Denn wie Ryan Murphy gegenüber The Wrap verriet, steckt Staffel 10 in der Krise und kann nicht wie geplant fortgeführt werden.

American Horror Story: Staffel 10 ist vom Wetter abhängig

Die 10. Staffel von American Horror Story sollte uns maritimen Horror am Meer in Sommer-Atmosphäre bringen. Aus diesem Plan wird nun nichts mehr, denn aufgrund der Corona-Pandemie wurden auch die Dreharbeiten zu Staffel 10 kurz vor dem Start abgesagt. Die Situation lässt Serienschöpfer Ryan Murphy komplett ratlos über die Zukunft der Serie zurück:

Ich weiß nicht, denn vieles, was ich drehen wollte, war von einem speziellen Moment abhängig. Es war eine wetterabhängige Staffel. Nun weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, was wir machen werden. Ich weiß nicht, wie es mit der Serie weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich eine andere Staffel vorziehe oder bis zum nächsten Jahr warte, um diese zu drehen.

Um welches Wetter-Ereignis es sich genau handelt, gab Murphy zwar nicht preis, allerdings bestätigte er gegenüber The Wrap, dass die Staffel in den Sommermonaten spielen sollte. Für das 10. Jubiläum war Großes für American Horror Story geplant. So sollte die 10. Staffel viele bekannte Gesichter zurückbringen und es sollte sogar ein Wiedersehen mit dem Rubber Man geben.

Netflix-Fans warten noch auf AHS Staffel 9- Hier ein Vorgeschmack:

American Horror Story S09 - Trailer (Englisch) HD

Als Serien-Neuzugang wurde für Staffel 10 bereits Macaulay Culkin bestätigt. Sollte eine komplett neue Geschichte erdacht werden, steht noch nicht fest, ob er trotzdem dabei sein wird. An Ideen mangelt es den Autoren allerdings nicht. Immerhin wurde American Horror Story bereits bis Staffel 13 verlängert. So wird vermutlich der Plan für eine spätere Staffel vorgezogen. Auf die geplante 3. Rückkehr der Hexen würden wir uns sehr freuen.

Empfehlung für Horrorfans: Warum Supernatural so beliebt ist

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Max, Esther und Andrea, was die seit 15 Jahren laufende Serie so besonders macht - und warum das nahende Ende hart wird:

Supernatural hat manchmal mehr Herz als Verstand, aber in allen 15 Jahren auch mehr Highlights als Tiefen. In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber erklären Max, Andrea und Esther, was das Serienphänomen Supernatural so besonders macht und warum der Serie ihr Alter nichts anhaben kann.