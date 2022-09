Andor wird deine Liebe zu Star Wars retten: Erste Reaktionen teasen düsteres Abenteuer ohne Probleme von Obi Wan und Co.

Die neue Star Wars-Serie Andor feierte vor wenigen Stunden ihre Premiere in Los Angeles. Die ersten Reaktionen zu dem Rogue One-Ableger mit Diego Luna in der Hauptrolle sind euphorisch.

Nächste Woche startet Andor bei Disney+ und erzählt die Vorgeschichte des von Diego Luna verkörperten Cassian Andor, den wir in Rogue One: A Star Wars Story kennengelernt haben. Schon vor wenigen Stunden wurden der dreiteilige Auftakt bei einem Launch-Event in Los Angeles gezeigt. Nun treffen die ersten Reaktionen ein.

Andor ist bereits die vierte Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum. Sie folgt auf The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und Obi-Wan Kenobi. Ausgehend von den Reaktionen stellt Lucasfilm mit dem Rogue One-Ableger seine bisher beste Star Wars-Serie vor, die selbst die Fans begeistert, die zuletzt enttäuscht wurden.

Star Wars: Euphorische Reaktionen zu Andor

David Chen von The Filmcast hat genau diese Erfahrung gemacht. Von den letzten Star Wars-Projekten war er enttäuscht. Andor entfacht jedoch mit tollen Figuren und einer spannenden Handlung seine Begeisterung für die weit entfernte Galaxis neu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ähnlich angetan ist die Filmkritikerin Vanessa Armstrong, die vor allem die Eigenständigkeit von Andor lobt. Abseits von überlebensgroßen Legacy-Figuren erzählt die Serie eine düstere Geschichte, die sich langsam, aber großartig aufbaut – und mit einem fantastischen Soundtrack aufwartet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Peter Sciretta von Slashfilm ordnet den Tonfall der Serie genauso ein. Andor ist düster und richtetet sich an ein deutlich erwachseneres Publikum. Wer süße Kreaturen und witzige Droiden sucht, ist bei der von Tony Gilroy geschaffenen Serie Fehl am Platz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Star Wars Explained war bei der Andor-Premiere zugegen und teilt seine Eindrücke auf Twitter. Erwartet keine rasant erzählte Serie, sondern ein Slow-Burn-Drama, das sich nach und nach entfaltet. Andor gleicht keiner Star Wars-Serie zuvor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andor ist anders und vielleicht gerade deswegen so großartig: Brian Davids vom Hollywood Reporter nennt sie seine Lieblingsserie aus dem Star Wars-Universum und schreibt, dass er auf so ein Projekt von Lucasfilm seit Jahren gewartet hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Scott Mendelson von Forbes bemängelt zwar redundante Passagen, zieht dennoch einen spannenden Vergleich: Andor fühlt sich definitiv wie ein Gilroy-Werk an – als hätten sich Michael Clayton und Jason Bourne ins Star Wars-Universum verirrt.

Andor startet mit den ersten drei Folgen am 21. September 2022 bei Disney+.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was erwartet ihr euch von Andor?