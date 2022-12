Andor zeigt uns Star Wars, wie wir es noch nie gesehen haben

Andor ist eine ganz besondere Star Wars-Serie. In der neuesten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber reden wir darüber, was den Rogue One-Ableger von The Mandalorian und Co. unterscheidet.

In Andor erfahren wir die Vorgeschichte des Rebellen-Captains Cassian Andor, der in Rogue One: A Star Wars Story seinen ersten Auftritt hatte. Fünf Jahre vor dem Diebstahl der Todessternpläne setzt die Handlung der Spin-off-Serie ein. Wir haben uns die zwölf Episoden der 1. Staffel im Detail angeschaut und reden im Podcast darüber. Obwohl Andor nicht die gleiche Aufmerksamkeit genießt wie der Star Wars-Überflieger The Mandalorian, konnte die Serie in den vergangenen Wochen mit einigen richtig starken Episoden überzeugen. Im Podcast diskutieren wir u.a. die Frage, ob es der von Tony Gilroy geschaffenen Serie gelingt, ihre Vorgänger zu übertreffen. Podcast: Ist Andor wirklich die beste Star Wars-Serie? Ob besser oder nicht: Erzählerisch und inszenatorisch unterscheidet sich Andor definitiv von den bisherigen Star Wars-Realserien, die wir bei Disney+ gesehen haben. Gilroy ist weniger an der großen Geschichte über Gut und Böse interessiert. Stattdessen beschäftigt er sich mit der Bürokratie des Star Wars-Universums. Das mag sich sehr trocken anhören, ist es aber keineswegs. Geschliffene Dialoge, spannende Figuren und jede Menge moralische Grauzonen verwandeln Andor in ein mitreißendes Star Wars-Abenteuer, das uns die weit entfernte Galaxis aus Blickwinkeln zeigt, die wir noch nie zuvor eingenommen haben.