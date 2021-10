Auf Amazon Prime brilliert Tom Cruise in meisterhaftem Erotik-Thriller: Alle 66 neuen Filme und Serien der Woche

Amazon Prime hat sein Streaming-Angebot in den letzten Tagen ausgebaut. Pünktlich zum Wochenende haben wir alle neuen Filme und Serien zusammengetragen.

In den letzten sieben Tagen sind einige neue Filme und Serien bei Amazon Prime eingetroffen. The Manor und Madres erweitern das Horrorangebot des Streaming-Diensts. Die Doku Justin Bieber: Our World widmet sich einem der größten Popstars unserer Zeit. Wir haben alle Neuerscheinungen und ein paar Empfehlungen für euch aufgelistet.

Neu auf Amazon Prime: Eyes Wide Shut mit Tom Cruise und Nicole Kidman

1999 kam mit Eyes Wide Shut der letzte Film von Meisterregisseur Stanley Kubrick in die Kinos. Der Erotik-Thriller wartet mit Bestleistungen von Tom Cruise und Nicole Kidman auf, die sich als Ehepaar in den Abgründen eines winterlichen New Yorks verlieren. Ein ungeheuerliches Begehren schlummert in diese Film, der wie ein endloser Fiebertraum wirkt und mit hypnotisierenden Bildern in den Bann zieht.

Neu auf Amazon Prime: Ein Ex-Häftling gibt sich als Priester aus

Das polnische Drama Corpus Christi über einen Häftling, der sich nach seiner Entlassung als Priester in einer frommen Ortschaft ausgibt, feierte vor zwei Jahren bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere und wurde bei den Oscars als Bester internationaler Film nominiert. Das Werk beeindruckt mit seiner beklemmenden, nachdenklichen Stimmung sowie seinem starken Hauptdarsteller.

Corpus Christi - Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Amazon Prime: Richard Linklaters unterschätzter Bernadette

Mit Boyhood landete Regisseur Richard Linklater den größten Triumph seiner Karriere. Umso überraschender ist es, dass seine nachfolgenden Filme kaum Beachtung gefunden haben. Der fantastische Bernadette mit Cate Blanchett in der Hauptrolle ist der beste Beweis dafür, dass Linklater nach wie vor zu den spannendsten Regisseuren unserer Zeit gehört. Jetzt könnt ihr ihn bei Amazon Prime anschauen.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

Podcast: Die besten Serienstarts im Oktober 2021

Ihr seid auf der Suche nach neuen und guten Serien? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Oktober-Highlights. Wir schaffen Durchblick im Streaming-Dschungel.

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die größten Highlights des Monats vor, von der Kultsitcom Seinfeld bis zu spannenden Tipps zur Einstimmung auf Halloween.

