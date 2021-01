Avengers im irren Sitcom-Inferno: So verrückt war das MCU noch nie

Mit WandaVision ist die erste MCU-Serie bei Disney+ gestartet. Marvel-Fans dürften nach den gewohnten Blockbustern aber mehr als verwundert sein, was hier präsentiert wird.

WandaVision läuft nicht im Kino, doch da gehört die Serie auch gar nicht hin. Auf der großen Leinwand lebt das Marvel Cinematic Universe (MCU) vor allem von seinem Bombast. Von Film zu Film werden die einzelnen Figuren in immer größeren, zusammenhängenden Geschichten und Schicksalen miteinander verknüpft, bevor sich alle gemeinsam in gewaltige Schlachten stürzen.

Der vorläufige MCU-Höhepunkt war Avengers 4: Endgame, der so viele Superheld*innen wie nie zuvor in der alles entscheidenden Schlacht gegen Bösewicht Thanos versammelte. Nach diesem Blockbuster steht das MCU jetzt vor einer spannenden neuen Phase, die außerhalb des Kinos heute beim Streamingdienst Disney+ mit WandaVision startet.

Wer die erste Folge der Serie startet (und nicht schon durch die Trailer vorbereitet wurde), wird aber erstmal überrascht sein. Die ersten beiden Folgen von WandaVision präsentieren das Marvel-Universum so verrückt und außergewöhnlich wie noch nie.

Schaut hier den deutschen Trailer zu WandaVision

WandaVision - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Das MCU auf den Kopf gestellt: Höher, schneller, weiter, WandaVision!?

Die neue Marvel-Serie beginnt und schon könnte die Verwirrung kaum größer sein. WandaVision kommt in der ersten Folge wie eine alte Sitcom aus den 1950ern daher, stilecht im 4:3-Bildformat mit Balken an den Rändern und in Schwarz-Weiß.

Mit den Kino-Blockbustern des MCU hat das alles nichts mehr zu tun. Stattdessen entwerfen Regisseur Matt Shakman und Drehbuchautorin Jac Schaeffer eine absurde Vorstadtidylle, in der das bekannte Avengers-Duo Vision und Wanda Maximoff aka Scarlet Witch wie reingeworfen wirken.



Schaut hier unser Recap zum WandaVision-Auftakt!

WandaVision: Verrückt, kreativ und besser als viele Marvel Filme | Folge 1 und 2 Recap

Wie sind die beiden hier gelandet? Warum versuchen sie, sich wie ein gewöhnliches Ehepaar im konservativen Amerika vergangener Zeiten zu verhalten? Und warum stolpert Vision wie ein Betrunkener durch eine absurde Zaubershow mit Wanda, weil er einen Kaugummi verschluckt hat?

Fragen über Fragen, die WandaVision in den ersten beiden Folgen mit jeweils 25-30 Minuten Länge gar nicht erst beantwortet. Die erste MCU-Serie präsentiert sich viel lieber als ausgeflipptes Experiment, das vor allem die Superkräfte der beiden Hauptfiguren ständig durch den parodistischen Sitcom-Fleischwolf jagt. Inklusive echte Lacher von einem unsichtbaren Live-Publikum und Fake-Werbespots in der Mitte der Folgen!

WandaVision dürfte viele MCU-Fans heftig vor den Kopf stoßen

Wer sich von der Marvel-Serie gleich von Anfang an eine Fortsetzung der Geschichte zwischen Wanda und Vision aus den letzten Avengers-Filmen erhofft, könnte von WandaVision in den ersten beiden Folgen noch abgeschreckt werden. Der Tod von Vision spielt offenbar auch (noch) keine Rolle .

Dass hier aber nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint, wird auch schnell klar. Manche Szenen werden von kurzen Störungen oder Ungereimtheiten unterbrochen, die andeuten, dass Wanda und Vision in einer Art Simulation gefangen sein könnten. Nach den ersten zwei Folgen ist das aber noch reine Spekulation.



Schaut euch unsere witzigen Interviews mit dem WandaVision-Cast an!

WandaVision - Moviepilot Interview (Deutsch)

Nach diesem Auftakt sollten wir uns aber erstmal auf diesen ungewöhnlichen MCU-Trip einlassen, der den Blockbuster-Bombast der Kinofilme komplett hinter sich lässt. Das fällt nicht schwer durch das glänzend aufgelegte Duo Elizabeth Olsen und Paul Bettany, die sich mit großer Freude in die überzogenen Sitcom-Klischees stürzen.

Dazu gibt es viele tolle Gags und kuriose Höhepunkte (die Dinner-Szene in Folge 1!), durch die WandaVision zu angenehm irritierendem Marvel-Neuland wird, das viel Lust auf mehr macht.

Bei Disney+ könnt ihr ab heute die ersten beiden Folgen von WandaVision streamen. Der Rest der insgesamt 9 Episoden umfassenden Staffel erscheint im Wochentakt. Weiter geht's mit Folge 3 am 22. Januar.

