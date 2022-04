Avengers-Reunion: Megateurer Weltraum-Film vereint Scarlett Johansson & Chris Evans nach MCU-Abschied

Unter dem Dach von Apple TV+ finden die Avengers-Stars Scarlett Johansson und Chris Evans wieder zusammen. Gemeinsam führen sie einen Film über den Wettlauf ins All an

Scarlett Johansson und Chris Evans waren in den vergangenen Jahren vor allem als Black Widow und Captain America im Marvel Cinematic Universe zu sehen. Inzwischen haben beide jedoch ihre Abschiedsvorstellung gegeben und widmen sich anderen Projekten. Dazu gehört auch der vielversprechende Prestigefilm Project Artemis.



Wie Deadline erfahren hat, befindet sich Project Artemis aktuell bei dem Streaming-Dienst Apple TV+ in der Entwicklung, der gerade mit dem Indie-Drama Coda den Oscar für den Besten Film abstauben konnte. Project Artemis beschert uns eine Reunion der Avengers-Stars, allerdings geht es dieses Mal nicht um Superheld:innen.

Nach Marvel toben sich Scarlett Johansson und Chris Evans bei Apple TV+ aus

Stattdessen dreht sich der von Rose Gilroy geschriebene Film um den Wettlauf ins All, auch bekannt als Space Race. Schauspieler Jason Bateman inszeniert die Geschichte, nachdem er bereits bei diversen Serien auf dem Regiestuhl Platz genommen hat. Für eine seiner Ozark-Episoden erhielt er sogar den Emmy als Bester Regisseur.

Bei Apple TV+ kann er nun sein bisher größtes Projekt als Regisseur umsetzen. Angeblich lässt sich der Streaming-Dienst Project Artemis über 100 Millionen US-Dollar kosten, was bei der Thematik durchaus für Aufsehen sorgt. Immerhin handelt es sich hierbei um kleinen Mainstream-Blockbuster, sondern einen Historienfilm à la Aufbruch zum Mond.

Hier könnt ihr den Trailer zu Aufbruch zum Mond schauen:

First Man - Aufbruch zum Mond - Trailer (Deutsch) HD

Für Johansson und Evans ist Project Artemis nicht die erste Begegnung mit Apple TV+. Während Johansson an der Frankensteins Braut-Variation Bride arbeitet, ist Chris Evans in die Produktion von Ghosted involviert. Witzigerweise sollte ursprünglich Johansson in der RomCom die weibliche Hauptrolle spielen, ehe Ana de Armas den Part übernahm.

Marvel-Podcast: Wie gut ist die Moon Knight auf Disney+?

Das Marvel Cinematic Universe stellt einen neuen (Anti-)Helden vor. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen von Moon Knight.

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien auf Disney+? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



