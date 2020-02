Zu Bad Banks: Die besten deutschen Serien der letzten 3 Jahre

Der Start der 2. Staffel von Bad Banks war uns Anlass, um auf deutsche Serien der letzten 3 Jahrezu schauen. Eine Liste der besten deutschen Serien ist dabei herausgekommen.

Bad Banks ist eine der interessantesten deutschen Serien, die aktuell verfügbar ist. Seit dem 6. Februar 2020 ist die 2. Staffel auf Arte, ab dem 8. Februar 2020 auch in der Mediathek von ZDF zu sehen. Die 1. Staffel kam nicht nur bei den Moviepiloten sehr gut an, auch Kritiker waren von dem Finanz-Thriller in Serienform sehr angetan. Sogar für den Emmy war sie nominiert, was nur wenigen deutschen Serien zu teil wird.



Wir haben den Start von Bad Banks zum Anlass genommen, um auf deutsche Serien zu schauen, die mindestens 100 Bewertungen haben. Welche Serien der letzten 3 Jahre haben euch Moviepiloten am meisten überzeugt. Herausgekommen ist eine Top 10, die ihr sehr gut als Empfehlung betrachten könnt, denn jenseits von Netflix und Amazon ist auch die deutsche Serien-Landschaft deutlich interessanter geworden.

Die besten 10 deutschen Serien der letzten 3 Jahre

Platz 10: Charité - Krieg der Ärzte

Sender: ARD

ARD Höhe der Bewertungen: 7,2375



7,2375 Anzahl der Bewertungen: 160

Platz 9: Hindafing - Bayern wie es leibt und lebt

Sender: BR

BR Höhe der Bewertungen: 7,244

7,244 Anzahl der Bewertungen: 125

Platz 8: Beat - Berliner Techno-Hölle

Sender: Amazon

Amazon Höhe der Bewertungen: 7,26238

7,26238 Anzahl der Bewertungen: 303

Platz 7: Skyline - Frankfurter HipHip-Milieu

Sender: Netflix

Netflix Höhe der Bewertungen: 7,2719

7,2719 Anzahl der Bewertungen: 104

Platz 6: Bad Banks - Moderner Hochfinanz-Thriller

Sender: ZDF/Arte

ZDF/Arte Höhe der Bewertungen: 7,65408

7,65408 Anzahl der Bewertungen: 242

Platz 5: Der Pass - Deutsch-Österreichische Grenzermittlung

Sender: Sky

Sky Höhe der Bewertungen: 7,70506

7,70506 Anzahl der Bewertungen: 201

Platz 4: Babylon Berlin - 1920er Jahre in Berlin

Sender: Sky

Sky Höhe der Bewertungen: 7,75118

7,75118 Anzahl der Bewertungen: 489

Platz 3: jerks. - Comedy an moralischen Grenzen

Sender: Maxdome

Maxdome Höhe der Bewertungen: 7,75606

7,75606 Anzahl der Bewertungen: 209

Platz 2: Dark - Düstere Serien-Zeit-Philosophie

Sender: Netflix

Netflix Höhe der Bewertungen: 7,76947

7,76947 Anzahl der Bewertungen: 632

Platz 1: 4 Blocks - Gangster aus Neukölln

Sender: TNT

TNT Höhe der Bewertungen: 7,88931

7,88931 Anzahl der Bewertungen: 517



Ida liebt im Berlin der 1880er Jahre und arbeitet in der Charité als Hilfswärterin. Dort lernt sie bekannte Ärzte der Zeit kennen, muss sich aber auch gegen ihre Kollegen behaupten. Eine deutsche Serie, die mit historischer Akkuratesse überzeugt.In der beschaulichen Gemeinde Hindafing wird hinter die Kulissen geschaut und dort ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Der Bürgermeister Alfons Zischl hält das Örtchen auf Trapp, mit viel Ungeschick und Zeitgeist.Die Berliner Club-Szene wird in Beat durch einen Mord erschüttert. Das ist Grund genug, um sich in der nächtlichen Subkultur von Tanz-, Musik-, Drogen- und Sex-Exzessen zu suhlen. Der Look und die Atmosphäre trugen zum Erfolg der Serie bei.Ein junger Hip-Hop-Produzent erhält von einem legendären Label in Skyline das Angebot seines Lebens. Aber nichts ist so einfach, wie es zunächst aussieht. Große Opfer sind zu erbringen, um sich zu behaupten. Hier gibt's mal was ganz anderes aus der Stadt der Hochfinanz.Macht und Intrigen in der skrupellosen Finanzwelt sind Themen von Bad Banks . Hier findet sich eine junge, ehrgeizige Investmentbankerin wieder, die sich entscheiden muss, ob sie vom System benutzt werden will oder sich dieses selbst zu eigen macht. Der Pass basiert lose auf der skandinavischen Serie Die Brücke und erzählt von einer Leiche, die auf einer Ländergrenze zwischen Deutschland und Österreich gefunden wurde. Der tote Körper wurde vom Mörder bewusst platziert. Atmosphärisch und spannend. Babylon Berlin entführt ins Berlin der 1920er Jahre, wo Gereon Rath, ein Sonderermittler, der aus Köln in die Metropole kommt, unterwegs ist und sich dabei in ein Labyrinth aus Sex, Drogen und Intrigen verliert. Der aufstrebende Nationalsozialismus ist ebenfalls Thema.Christian Ulmen und Fahri Yardim spielen in jerks. eine fiktive Version ihrer selbst. Sie sind beste Freunde und lassen keine Peinlichkeit aus. Während sie versuchen, die Tücken des Alltags zu meistern, treten sie in jedes noch so große Fettnäpfchen.Als zwei Kinder spurlos verschwinden, gerät in Dark das Leben von vier Kleinstadt-Familien aus den Fugen. Nach und nach stellt sich heraus, dass die Familien auf mysteriöse Weise in unterschiedlichen Zeiten miteinander verbunden sind, düstere Geheimnisse werden aufgedeckt.Ein arabischer Familien-Clan aus Berlin-Neukölln steht in 4 Blocks unter Beobachtung. Die kriminellen Machenschaften führen immer tiefer in einen Strudel aus Intrigen, Verbrechen, Gewalt und Verrat.

Was sagt ihr zu der Liste der 10 besten deutschen Serien der letzten 3 Jahre? Welche der Serien habt ihr geschaut?