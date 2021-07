Bald bei Disney+: Die Marvel-Serie für den Avenger Hawkeye hat endlich ein Startdatum

Für 2021 stehen noch einige Marvel-Serien in den Startlöchern. Für die Serie über Avenger Hawkeye hat Disney jetzt das Startdatum auf Disney+ bekannt gegeben.

2021 ist eine wahre Kanonade an Marvel-Serien auf Disney+. Erst Sitcom-Charaden mit WandaVision, dann Action mit The Falcon and the Winter Soldier und zuletzt Loki mit zerstörtem Happy End. Nun liefert Disney nach: Für die Serie um den wohl unterschätztesten Avenger Hawkeye gibt es jetzt einen Streaming-Start.

Disney gibt Hawkeye die Sporen: Dann kommt der Avenger zu Disney+

Wie Disney jetzt per Twitter bekannt gab, soll Hawkeye am Mittwoch, den 24. November 2021 auf Disney+ starten.

Damit folgt Disney dem Loki-Erfolgskonzept, das anders als etwa WandaVision ebenfalls immer mittwochs neue Folgen lieferte. Genau wie alle anderen Marvel-Serien auf Disney+ wird auch Hawkeye wöchentlich je eine neue Episode präsentieren.

Darum geht es in der Marvel-Serie Hawkeye

Anders als das Startdatum ist bisher über die Story der Serie nur wenig bekannt. Aus den ersten Bildern zu Marvels Hawkeye konnten bisher allerdings schon einige Schlüsse gezogen werden.

So wird die Serie offenbar mehrere Jahre nach den Geschehnissen von Avengers 4: Endgame spielen, in denen wir Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) zuletzt in Aktion sahen. Der wegen seiner eher prüden Waffenauswahl von Pfeil und Bogen wohl unterschätzteste Avenger könnte dort sein Gehör verlieren und damit auch seine Möglichkeit, gegen das Böse in den Kampf zu ziehen.

Loki, Ant-Man 3 Wandavision & Hawkeye - Alle kommenden Marvel Projekte für Phase 4 und 5

Zumindest aber die Rückkehr der durch die Filme beliebten Hawkeye-Familie ist sicher: So werden Bartons Kinder Lila (Ava Russo), Cooper (Ben Sakamoto) und Nathaniel (Cade Woodward) etwa dabei sein. Von Laura (Linda Cardellini), Clints Ehefrau, fehlt auf den Bildern bisher aber jede Spur.

Das macht allerdings nichts: Bis zum 24. November 2021 hat Disney noch eine Menge Zeit, uns mit einer ganzen Flut von Hawkeye-Bildern zu überschwemmen.

