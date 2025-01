Begib dich mit Harry Potter, Bridgerton und Spider-Man ins Abenteuer und entdecke die spannendsten Drehorte in Großbritannien [Anzeige]

Besuche den wahren Star der Geschichte und reise zu den Drehorten deiner Lieblingsfilme in Großbritannien. Nicht nur die Held:innen aus Harry Potter, Bridgerton und Spider-Man warten dort auf dich.

Du wolltest schon immer mal selbst die Hauptrolle in einem deiner Lieblingsfilme übernehmen? Dir diesen Traum zu erfüllen, ist vielleicht einfacher, als du denkst. Denn der Drehort großer Filme und Serien befindet sich womöglich nur wenige hundert Kilometer entfernt in Großbritannien. Entdecke die Welt von Harry Potter, Bridgerton, Spider-Man und vielen mehr in England, Schottland und Wales – und begib dich mit deinen Held:innen ins Abenteuer!

In Großbritannien spielst du an den Drehorten deiner Lieblingsfilme selbst die Hauptrolle

Um dich auf dein ganz eigenes Kinoabenteuer einzustimmen, hat sich VisitBritain mit dem preisgekrönten The King's Speech- und Les Misérables-Regisseur Tom Hooper zusammengetan, um die schönsten Drehorte in Großbritannien für dich in Szene zu setzen. Großbritannien - der Film zeigt dir auf komödiantische, romantische und hoch spannende Weise, welche Abenteuer auch du in England, Schottland und Wales erleben kannst – ganz wie deine Leinwandheld:innen.

Schau dir hier Großbritannien - der Film an:

Großbritannien - Der Film

Ob in England, Schottland oder Wales: Entdecke an großen Drehorten den wahren Star der Geschichte

In der englischen Metropole London erwarten dich gleich mehrere Locations, die das Film- und Serienherz höherschlagen lassen. Überquere die Tower Bridge zu Fuß, mit dem Rad oder Auto, über die sich schon Tom Holland im Marvel-Abenteuer Spider-Man: Far From Home geschwungen hat. Das Wahrzeichen auf der Themse und den ikonischen Action-Moment nachzuerleben, ist der perfekte Start in deinen filmreifen Urlaub.

An der St. Paul's Cathedral solltest du es zwar nicht Tom Cruise aus Mission: Impossible - Fallout gleichtun und dich mit einem unglaublichen Sprung vom Dach des Gebäudes stürzen. Du kannst jedoch die berühmte Kuppel und beeindruckende Architektur des Bauwerks besichtigen. Eine exklusive Tour durch das House of Parliament nur wenige Kilometer entfernt versetzt dich danach in die ein oder andere Szene aus Guy Ritchies Sherlock Holmes und das späte 19. Jahrhundert.

Verschlägt es dich eher in ländliche Gefilde, hast du die einmalige Chance, dich selbst einmal wie die Lords und Ladys aus Bridgerton zu fühlen. Besuche den West Wycombe Park in Buckinghamshire und lasse dich vom historischen Landhaus in die Regency-Ära zurücktransportieren. Wie Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) im Netflix-Hit in den Teich vor dem prunkvollen Gebäude zu fallen, würden wir dir allerdings nicht empfehlen.

Etwas weiter nordwestlich erwarten dich die fantastischen Welten von Westeros. Auf der kleinen Insel Anglesey in North Wales kannst du vor deinem inneren Auge sogar den ein oder anderen Drachen aus House of the Dragon vorbeifliegen sehen, während du die stürmischen und serienreifen Strände entlangspazierst.

Zauberhaft wird es auch am idyllischen Loch Shiel. Anstelle von Drachen kannst du in der Provinz der schottischen Highlands während einer entspannten Kanufahrt womöglich einen gewissen Zauberschüler auf dem Rücken eines Hippogreifs in der Luft erblicken, der dir in Harry Potter und der Gefangene von Askaban schon einmal begegnet ist. In jedem Fall entdeckst du hier neben magischen Geschöpfen eine unvergessliche Landschaft.

Und zieht es dich nach großen Outdoor-Abenteuern zurück in die Großstadt, gibt es in Edinburgh eine malerische Kulisse zu erleben, die dich in Filme wie Fast & Furious 9 und viele weitere zurückversetzt. Und das ist noch längst nicht alles: Besuche VisitBritain und entdecke, welche epischen Filmmomente Großbritannien noch für dich bereithält.

Auf eine Sache kannst du dich allemal verlassen: Ein filmreifer Urlaub mit dir selbst in der Hauptrolle ist dir 2025 in England, Schottland und Wales sicher!