Bei Amazon Prime gibt's für Die Schneegesellschaft-Fans den nächsten atemlosen Survival-Thriller nach wahrer Geschichte

Wer nach Die Schneegesellschaft von Survival-Thrillern nach wahrer Geschichte nicht genug hat, sollte auf Amazon Prime Dreizehn Leben streamen. Der Film erzählt von einer unfassbaren Rettungsaktion.

Bei Amazon Prime für Die Schneegesellschaft-Fans: Darum geht's in Dreizehn Leben

Die Schneegesellschaft ist der größte Netflix-Hit des noch jungen Jahres. Wem der Survival-Thriller um eine in den Anden verunglückte Rugby-Mannschaft gefällt, findet Nachschub bei Amazon Prime:

Mit Dreizehn Leben hat Meisterregisseur Ron Howard (A Beautiful Mind) die wahre Geschichte des Tham Luang-Unglücks verfilmt: Im Sommer 2018 erforschte eine junge Fußballmannschaft mitsamt Trainer das ausgedehnte System der thailändischen Tham Luang-Höhlen, als flutartige Regelfälle ihnen die Flucht aus der Höhle versperrten. Ein internationales Team aus Helfer:innen, unter anderem die Höhlentaucher Richard Stanton (im Film: Viggo Mortensen) und John Volanthen (Colin Farrell), wagte die Rettungsaktion für die 12 Jungen und ihren Lehrer, bevor die Gefangenen an Sauerstoffmangel oder Durst sterben mussten.

Schaut euch hier den Trailer zu Dreizehn Leben an:

Dreizehn Leben - Trailer (Deutsch) HD

Howard konzentriert sich auf den Spannungsaufbau und vermeidet unnötig stilisierte Momente. Mit Mortensen und Farrell hat er zwar zwei Hollywood-Stars besetzt, räumt aber auch vielen anderen Akteuren des Rettungsdramas großen Platz ein.

Das Resultat kam bei der Kritik gut an: "Unwiderstehlich unterhaltsam und atemlos spannend" nannte etwa The Guardia n den Film. Was Dramen nach echten Vorbildern im dokumentarischen Stil angehe, gäbe es kaum etwas Besseres, so der Observer .

Die Tham Luang-Rettungsaktion wurde seit 2018 bereits mehrmals in verschiedenen Formaten aufgearbeitet. Neben Dreizehn Leben existieren unter anderem der Spielfilm The Cave, die Doku-Serie Thai Cave Rescue und der Dokumentarfilm The Rescue.

