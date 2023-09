Jetzt im Kino: Der 8. Film der erfolgreichsten Horror-Reihe überhaupt, die mehr eingespielt hat als Alien, Resident Evil und Saw

Das erfolgreichste Horror-Franchise geht ab sofort im Kino weiter. Endlich können wir uns wieder von den gruseligen Gestalten des Conjuring-Universums verstören lassen.

Als Conjuring – Die Heimsuchung im Sommer 2013 in die Kinos kam, wirkte der Film auf den ersten Blick wie eine von vielen Spukhausgeschichten. Vermutlich hatte damals nicht einmal Regisseur James Wan gedacht, dass er mit dem Conjuring-Grusel den Grundstein des erfolgreichsten Horror-Franchises überhaupt legt.

Zehn Jahre später ist aus Conjuring ein ganzes Universum geworden, das nicht nur mehrere Fortsetzungen und Spin-offs hervorgebracht hat. Inzwischen gibt es sogar Fortsetzungen zu den Spin-offs! Eine beachtliche Erfolgsgeschichte, die mit The Nun II ein weiteres Kapitel erhält. Ab sofort läuft der Horror-Kracher im Kino.

Nach Conjuring und Co.: Das erfolgreichste Horror-Universum geht mit The Nun 2 im Kino weiter

The Nun II setzt vier Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils an. Die junge Schwester Irene (Taissa Farmiga) unterrichtet an einer Internatsschule in der französischen Provinz. Alles könnte schön und friedlich sein. Doch dann meldet sich der fiese Dämon Valak zurück, der in Form einer extrem gruseligen Nonne in Erscheinung tritt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Nun II schauen:

The Nun 2 - Trailer (Deutsch) HD

Mit The Nun II ist das Conjuring-Universum acht Filme stark. Kombiniert haben die Filme über zwei Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Nicht einmal ikonischen Horrorreihen wie Alien (1,6 Milliarden US-Dollar), Resident Evil (1,2 Milliarden US-Dollar) und Saw (1 Milliarde US-Dollar) können da mithalten.

Alle Filme des Conjuring-Universums im Überblick:

Einer der Gründe, warum das Conjuring-Universum so profitable ist, sind die moderaten Budgets. Bisher kostete keiner der Filme mehr als 40 Millionen US-Dollar.

Sollten die Zahlen des Franchise weiterhin so stabil bleiben, dürfen wir uns noch auf viele weitere Ableger freuen. Mit The Conjuring: Last Rites befindet sich bereits der nächste Film in Arbeit. Darüber hinaus gab es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte, dass das Conjuring-Universum in Form einer Serie ausgebaut werden könnte.

